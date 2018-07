Com 'triple-double' de Westbrook, Thunder vence e diminui vantagem do Rockets

O Oklahoma City Thunder contou com mais uma grande atuação de Russell Westbrook para conseguir a sua primeira vitória nos playoffs da NBA. Na noite de sexta-feira, o astro conseguiu um "triple-double", o que incluiu 32 pontos anotados, e liderou a sua equipe na vitória por 115 a 113 sobre o Houston Rockets, em casa.

Westbrook também acumulou 13 rebotes e 11 assistências. Foi o seu segundo "triple-double" seguido e o sétimo da sua carreira em encontros da pós-temporada. Taj Gibson marcou 20 pontos, e Andre Roberson e Victor Oladipo anotaram 12 pontos cada para o Thunder, que converteu 55% dos seus arremessos de quadra.

O time de Oklahoma iniciou o último quarto com uma vantagem de dez pontos e quase a desperdiçou. Ainda assim, o Thunder diminuiu a sua desvantagem na série pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste para 2 a 1. O quarto duelo com o Rockets está agendado para o próximo domingo.

James Harden anotou 44 pontos para o Rockets, mas falhou em um arremesso de três no segundo final do duelo que poderia ter dado a vitória ao seu time. Lou Williams fez 22 pontos e Ryan Anderson somou 18. O brasileiro Nenê acumulou seis rebotes e quatro pontos nos 14 minutos em que ficou na quadra.

CELTICS REAGE

Líder da Conferência Leste na temporada regular, o Boston Celtics reagiu nos playoffs após perder os dois primeiros jogos que disputou, ambos como mandante. Dessa vez fora de casa, a equipe superou o Chicago Bulls por 104 a 87. O Jogo 4 da série está marcado para domingo, novamente em Chicago.

O dominicano Al Horford terminou o duelo com 18 pontos e oito rebotes, enquanto Isaiah Thomas fez 16. Abalado pela morte da sua irmã em um acidente automobilístico, ele se reintegrou ao Celtics depois de acompanhar a sua família em Tacoma.

Após chegar a abrir uma vantagem de 20 pontos, o Celtics viu o Bulls ficar a uma distância de apenas um no início do terceiro quarto, mas depois voltou a se impor para assegurar a vitória. E Thomas foi decisivo para isso ao marcar oito pontos no terceiro período. Jae Crowder fechou o jogo com 16, um a mais do que Avery Bradley.

Dwyane Wade anotou 18 pontos pelo Bulls e Jimmy Butler somou 14 ao acertar sete de 21 arremessos de quadra. O time não contou com Rajon Rondo, afastado por tempo indeterminado por causa de uma fratura no polegar direito, e converteu apenas 39% dos seus disparos, além de ter perdido 18 vezes a bola. O brasileiro Cristiano Felício conquistou 11 rebotes e anotou dois pontos nos 22 minutos em que ficou em quadra.

CLIPPERS ABRE VANTAGEM

O Los Angeles Clippers contou 34 pontos de Chris Paul na noite de sexta-feira para conseguir uma virada e superar o Utah Jazz por 111 a 106, em Salt Lake City, fazendo 2 a 1 na série pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste.

O Jazz liderou a maior parte do encontro, antes de Paul marcar nove pontos e liderar uma ofensiva de 15 a 0 do Clippers no último quarto, colocado o time em vantagem de 103 a 96 quando faltavam 2min09 para o fim do duelo. A equipe da casa não recuperou mais a dianteira. Paul ainda decidiu o jogo com dois tiros livres convertidos a 5s3 do final e terminou o duelo com dez assistências e sete rebotes.

A vitória estragou uma noite espetacular de Gordon Hayward, que atingiu um recorde pessoal ao marcar 40 pontos. George Hill fez 26 pontos e o brasileiro Raulzinho somou cinco nos três minutos em que jogou pelo Jazz.

DeAndre Jordan acumulou 17 pontos e 13 rebotes pelo Clippers, que jogou sem o lesionado Blake Griffin no segundo tempo. O quarto duelo entre as equipes está marcado para o próximo domingo.

JOGOS DE SÁBADO

Os playoffs da NBA prosseguem neste sábado com quatro jogos: Milwaukee Bucks x Toronto Raptors, Atlanta Hawks x Washington Wizards, Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers x Golden State Warriors. Bucks (2 a 1), Wizards (2 a 0), Spurs (2 a 1) e Warriors (2 a 0) estão em vantagem.