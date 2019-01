Com uma cesta a 0s9 do fim, Timberwolves derrota Phoenix Suns na NBA

Com um cesta de dois pontos a 0s9 do fim da partida, do armador Derrick Rose, o Minnesota Timberwolves derrotou o Phoenix Suns, pelo placar de 116 a 114, na rodada deste domingo à noite da NBA. Os 31 pontos de Rose ajudaram o Minnesota a superar uma desvantagem de 11 pontos. Karl-Anthony Towns colaborou com 30 pontos, dos quais 28 foram somente no primeiro tempo da partida.

T.J. Warren foi o cestinha do Phoenix, com 21 pontos. Devin Booker e Kelly Oubre Jr. marcaram cada um 18 pontos. Warren teve o último arremesso do jogo, mas falhou.

Em 11º lugar na Conferência Oeste, o Minnesota alcançou a 22ª vitória, depois de 46 jogos. Já o Phoenix, 15º e último colocado, perdeu pela 37ª vez, após 48 partidas.

No Texas, o Los Angeles Clippers quebrou um jejum de cinco jogos sem vitória, ao bater o San Antonio Spurs, por 103 a 95, graças aos 27 pontos, nove rebotes e nove assistências de Tobias Harris. Patrick Beverly acrescentou 18 pontos, 12 rebotes e cinco assistências para o time de Los Angeles, enquanto Montrezl Harrell também somou 18 pontos e Avery Bradley, 15.

LaMarcus Aldridge anotou 30 pontos e pegou 14 rebotes, mas não evitou a segunda derrota em casa do San Antonio, que acumulou 18 erros na partida. Depois de 46 jogos disputados, o Clippers soma 25 triunfos, na oitava colocação do lado Oeste. Na sexta posição, o San Antonio acumula 21 derrotas e 27 vitórias.

Em Indianápolis, o Pacers obteve a quarta vitória em cinco jogos, ao vencer o Charlotte Hornets por 120 a 105. Os destaques do time vencedor foram Victor Oladipo, com 21 pontos, e Darren Collison, autor de 19 pontos e nove assistências. Kemba Walker fez 23 pontos por Charlotte, que perdeu o 24º jogo na temporada, depois de 46 partidas, e está em oitavo na Conferência Leste. O Indiana é o terceiro, com 31 vitórias e 15 derrotas.

Confira os resultados da rodada deste domingo:

Indiana Pacers 120 x 95 Charlotte Hornets

San Antonio Spurs 95 x 103 Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves 116 x 114 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

New York Knicks x Oklahoma City Thunder

Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls

Milwaukee Bucks x Dallas Mavericks

Washington Wizards x Detroit Pistons

Atlanta Hawks x Orlando Magic

Brooklyn Nets x Sacramento Kings

Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans

Boston Celtics x Miami Heat

Philadelphia 76ers x Houston Rockets

Utah Jazz x Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors