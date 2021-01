Com uma cesta a 9s6 do final da partida, Portland derrota Toronto por 112 a 111

Com uma cesta de CJ McCollum a 9s6 do final da partida, o Portland Trail Blazers derrotou o Toronto Raptors, por 112 a 111, em seu ginásio, na rodada de segunda-feira à noite da NBA, garantindo a sexta vitória em dez jogos na temporada. Já a franquia canadense perdeu pela oitava vez em dez jogos.

McCollum fez 30 pontos no total e teve a ajuda de Damian Lillard (23 pontos) e Carmelo Anthony (20). O time se recuperou na partida, após estar perdendo por 17 pontos e ainda ofuscou a grande atuação do camaronês Pascal Siakam, autor de 22 pontos, 13 rebotes e dez assistências.

Leia Também Organização dos Jogos de Tóquio nega reunião sobre possível cancelamento do evento

Em Orlando, o Milwaukee Bucks teve o retorno Giannis Antetokounmpo, afastado do time por um jogo por causa de dores nas costas, e venceu o Magic, na quadra do rival, por 121 a 99. O grego anotou 22 pontos, agarrou seis rebotes e fez quatro assistências.

O jogo esteve equilibrado até o terceiro quarto com vitória dos visitantes por 86 a 82, mas as bolas de três pontos começaram a cair e os Bucks venceram com tranquilidade o último quarto por 35 a 17, somando o sétimo triunfo, em 11 duelos.

Nikola Vucevic fez 28 pontos e conseguiu 13 rebotes, mas não evitou a terceira derrota consecutiva do time da Flórida, que sente muita a ausência de Markelle Fultz, com lesão no joelho. São seis vitórias, em 11 jogos.

O Philadelphia 76ers foi outra equipe a perder o terceiro confronto seguido, ao ser batida pelo Atlanta Hawks por 112 a 94. De quebra, a franquia perdeu a liderança da Conferência do Oeste, ao ter o retrospecto de sete vitórias e quatro derrotas na temporada.

Já o Atlanta, com 26 pontos de Trae Young, quebrou uma sequência negativa de quatro derrotas e agora soma cinco vitórias, em dez jogos. De'Andre Hunter e Brandon Goodwin fizeram 15 pontos cada e Clint Capela somou 12 pontos e dez rebotes.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Hornets 109 x 88 New York Knicks

Cleveland Cavaliers 91 x 101 Memphis Grizzlies

Orlando Magic 99 x 121 Milwaukee Bucks

Washington Wizards 128 x 107 Phoenix Suns

Atlanta Hawks 112 x 94 Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers 112 x 111 Toronto Raptors

Sacramento Kings 127 x 122 Indiana Pacers

Jogos previstos para esta terça-feira:

Philadelphia 76ers x Miami Heat

Brooklyn Nets x Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers x Utah Jazz

Houston Rockets x Los Angels Lakers