Com vaga garantida no Mundial de basquete, Brasil vence República Dominicana

Já com a vaga garantida no Mundial, a seleção brasileira masculina de basquete não perdeu a concentração em seu último jogo nas Eliminatórias e derrotou a República Dominicana por 71 a 63, na noite desta segunda-feira, em Santo Domingo. Leandrinho e Yago foram os destaques da equipe brasileira.

A seleção entrou em quadra nesta segunda com a classificação assegurada já na semana passada, no triunfo sobre Ilhas Virgens, fora de casa. Assim, os comandados do técnico Aleksandar Petrovic jogaram apenas para cumprir tabela. Mas não aliviaram diante do tradicional rival.

Petrovic escalou a equipe com Leandrinho, Lucas Dias, Rafa Luz, Marquinhos e Anderson Varejão. Leandrinho se destacou ao anotar 13 pontos, enquanto Yago contribuiu com 14, sendo o cestinha nacional. O maior pontuador do confronto foi o dominicano Eloy Vargas, com 15 pontos.

Com o resultado, o time brasileiro terminou as Eliminatórias com nove vitórias e três derrotas. Os dominicanos também obtiveram a classificação, apesar da derrota. Entraram como o melhor quarto colocado dos Grupos E e F. Mas mantiveram o recente domínio brasileiro no retrospecto direto. Foi justamente sobre a equipe rival que o Brasil obteve a vaga nos Jogos Olímpicos de Londres-2012. E, em 2018, bateu o adversário no primeiro turno destas mesmas Eliminatórias.

O Mundial será disputado na China, entre 31 de agosto e 15 de setembro deste ano, com 32 equipes, que serão divididas em oito grupos de quatro seleções. O sorteio das chaves será realizado em 16 de março, na cidade chinesa de Shenzhen. A competição valerá vaga para a Olimpíada de Tóquio-2020.