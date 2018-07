Com Varejão, Cavaliers perde para o Grizzlies e segue sem vencer na pré-temporada Atual vice-campeão da NBA, o Cleveland Cavaliers ainda não venceu na pré-temporada da principal liga de basquete do mundo. Na noite de segunda-feira, a equipe do astro LeBron James sofreu a terceira derrota consecutiva ao perder para o Memphis Grizzlies por 91 a 81, em Columbus.