Com Varejão no banco, Warriors batem Hawks e conquistam 50ª vitória

O Golden State Warriors se converteu na equipe que mais rápido atingiu a marca de 50 vitórias na história da NBA na noite de segunda-feira ao derrotar o Atlanta Hawks por 102 a 92, fora de casa. Stephen Curry foi o cestinha da partida com 36 pontos, mas os Warriors não venceram sem sustos, tanto que chegaram a desperdiçar uma vantagem de 23 pontos.

Com 50 triunfos em 55 duelos, o Golden State Warriors superou a marca estabelecida pelo Chicago Bulls na temporada 1995/1996, que precisou de uma partida a mais para alcançá-la. E é exatamente outra marca da equipe de Michel Jordan, a melhor campanha da história da NBA, com 72 vitórias em 82 jogos, que o time de Oakland busca superar.

Na noite de segunda, os Warriors chegaram a abrir a 70 a 47, mas viram os Hawks virarem o placar de modo impressionante, após uma ofensiva de 28 a 6, liderando o marcador por um breve momento no último quarto. Mas logo os atuais campeões da NBA se impuseram, definindo a quarta derrota seguida dos Hawks como mandante.

Klay Thompson anotou 27 pontos, tendo convertido cinco arremessos de três, assim como Curry. Draymond Green marcou apenas seis pontos, nas recuperou 14 rebotes e deu nove assistências.

O brasileiro Leandrinho Barbosa somou três pontos, duas assistências e um rebote nos 11 minutos que jogou pelos Warriors, que não aproveitaram o recém-contratado Anderson Varejão. O dominicano Al Horford liderou os Hawks com 23 pontos e ainda obteve 16 rebotes. O time de Atlanta é o sexto colocado da Conferência Leste.

Também pela rodada de segunda-feira da NBA, o Detroit Pistons encerrou uma sequência de cinco tropeços consecutivos com uma vitória de peso. Fora de casa, o time derrotou o Cleveland Cavaliers, o líder do Leste, por 96 a 88, com 23 pontos de Reggie Jackson e 19 de Kentavious Caldwell-Pope.

Assim, se recuperou da derrota na noite anterior para o New Orleans Pelicans, quando Anthony Davis teve uma atuação histórica com 59 pontos e 20 rebotes. Dessa vez, porém, os Pistons frearam LeBron James, que fechou a partida com 12 pontos, 13 a menos do que a sua média, com êxito em apenas cinco de 18 arremessos de quadra. Além disso, perdeu seis vezes a posse de bola.

Restou, então, a Kyrie Irving liderar os Cavaliers com 30 pontos, seis a mais do que Kevin Love. Não foi suficiente, porém, para evitar a segunda derrota nesta temporada para o nono colocado do Leste.

Vice-líder dessa conferência, o Toronto Raptors venceu fácil o New York Knicks, fora de casa, por 122 a 95. Kyle Lowry conseguiu o seu primeiro "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) nesta temporada, com 22 pontos, 11 rebotes e 11 assistências.

DeMar DeRozan também anotou 22 pontos e Jonas Valanciunas contribuiu com 20 para o triunfo. O brasileiro Lucas Bebê atuou por três minutos pelo time canadense e conquistou um rebote. Já Carmelo Anthony foi o destaque dos Knicks, com 23 pontos e 11 rebotes. O time de Nova York é apenas o 13º colocado do Leste.

Já Kobe Bryant se despediu de Milwaukee com derrota para os Bucks por 108 a 101, no Braldey Center. O astro anotou 15 pontos em 24 minutos, tendo convertido três de 12 arremessos de quadra e oito de nove tiros livres. Mais uma vez, ele foi homenageado com um vídeo que contou com depoimento de Jason Kidd, hoje treinador do time de Milwaukee, que foi seu adversário em quadra diversas vezes.

Giannis Antetokounmpo registrou um "triple-double" com 27 pontos, 12 rebotes e dez assistências pelo 12º colocado do Leste. O brasileiro Marcelinho Huertas somou três pontos, quatro rebotes e uma assistência nos 12 minutos em que jogou pelo Lakers, que sofreu a sexta derrota seguida e está em último lugar no Oeste.

Em casa, o Los Angeles Clippers massacrou o Phoenix Suns por 124 a 84, impondo a 12ª derrota consecutiva ao segundo pior time da Conferência Oeste. J.J. Redick anotou 22 pontos pelo time da Califórnia, DeAndre Jordan somou 17 pontos e 11 rebotes e Chris Paul acumulou 16 pontos e 14 assistências para o quarto colocado do Oeste. Já Archie Goodwin anotou 20 pontos pelos Suns.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 88 x 96 Detroit Pistons

Miami Heat 101 x 93 Indiana Pacers

New York Knicks 95 x 122 Toronto Raptors

Atlanta Hawks 92 x 102 Golden State Warriors

Milwaukee Bucks 108 x 101 Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves 124 x 122 Boston Celtics

Los Angeles Clippers 124 x 84 Phoenix Suns

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

Washington Wizards x New Orleans Pelicans

Philadelphia 76ers x Orlando Magic

Denver Nuggets x Sacramento Kings

Utah Jazz x Houston Rockets

Portland Trail Blazers x Brooklyn Nets