Com virada, Warriors supera Jazz e vence a quinta seguida na NBA

Melhor time da Conferência Oeste da NBA, o Golden State Warriors assegurou a quinta vitória consecutiva e a 16ª nos últimos 17 duelos na rodada de terça-feira. Para isso, conseguiu mais uma virada, dessa vez para superar o Utah Jazz por 115 a 108, em casa.

Foi o terceiro jogo seguido em que o Warriors precisou superar uma desvantagem. Na sexta-feira, o time esteve 17 pontos atrás no placar do Phoenix Suns, enquanto no domingo viu o Miami Heat abrir frente de 19 pontos. Já na noite de terça, chegou a estar perdendo por 91 a 84 no último quarto.

Pesou, para isso, o início ruim de Stephen Curry, que anotou duas cestas de três cruciais no último quarto, terminando o duelo com 24 pontos e oito de 19 arremessos convertidos. Kevin Durant acabou a partida com 28 pontos e sete assistências, Klay Thompson somou 22 pontos e DeMarcus Cousins acrescentou 12 pontos e dez rebotes no 41º triunfo em 56 jogos do Warriors.

O brasileiro Raulzinho terminou a noite com dez pontos e duas assistências nos pouco mais de nove minutos em que ficou na quadra e Rudy Gobert somou 16 rebotes e 13 pontos pelo Jazz, o sexto colocado do Oeste, com 32 triunfos em 57 jogos.

Mesmo sem contar com Kyrie Irving, que torceu o joelho direito no sábado, o Boston Celtics derrotou o Philadelphia 76ers por 112 a 109, fora de casa. Gordon Hayward anotou 26 pontos, Al Horford marcou 23 e Jayson Tatum fez 20, além de ter capturado dez rebotes. Foi a terceira vitória consecutiva do Celtics sobre o 76ers nesta temporada, sendo que na anterior o time de Boston triunfou por 4 a 1 sobre o oponente nas semifinais da Conferência Leste.

Joel Embiid somou 23 pontos e 14 rebotes e Jimmy Butler anotou 22 pontos pelo 76ers. Os times têm campanhas idênticas, com 36 triunfos em 57 duelos, com o Celtics em quarto lugar no Leste, seguido pelo time da Filadélfia.

Também pela rodada de terça, LeBron James conseguiu um "triple-double" de 28 pontos, 16 assistências e 11 rebotes, mas não evitou a derrota do Los Angeles Lakers por 117 a 113 para o Atlanta Hawks, fora de casa. O novato Trae Young somou 22 pontos e 14 assistências e John Collins também fez 22 pontos pelo Hawks, que encerrou uma série de três derrotas do 12º colocado do Leste. Já o Lakers é o décimo do Oeste.

O San Antonio Spurs bateu o Memphis Grizzlies por 108 a 107, fora de casa, sendo que o brasileiro Bruno Caboclo somou quatro pontos, quatro rebotes e uma assistência nos 21 minutos que atuou pelo time mandante. E o Orlando Magic venceu fácil o New Orleans Pelicans por 118 a 88, mesmo atuando como visitante.

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

Boston Celtics x Detroit Pistons

New York Knicks x Philadelphia 76ers

Toronto Raptors x Washington Wizards

Chicago Bulls x Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks x Miami Heat

Denver Nuggets x Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves x Houston Rockets

Portland Trail Blazers x Golden State Warriors

Los Angeles Clippers x Phoenix Suns