Com viradas, Hawks vencem 76ers e ficam perto da final do Leste na NBA

A noite desta quarta-feira foi de viradas para o Atlanta Hawks. Com uma recuperação incrível no placar, a equipe não se abateu diante dos 26 pontos de vantagem do Philadelphia 76ers, venceu por 109 a 106, fora de casa, e ainda causou uma reviravolta na série que vale vaga na final da Conferência Leste nos playoffs da NBA.

A vitória deixou o time de Atlanta na liderança do confronto, por 3 a 2. Os Hawks chegaram a estar perdendo por 2 a 1 na série, mas venceram os dois últimos jogos e viraram o duelo. Agora já podem selar a vaga na final nesta sexta-feira, se conquistarem mais uma vitória. A partida será disputada em Atlanta.

Os visitantes começaram mal a partida, levando 38 a 24 dos anfitriões no primeiro quarto. No segundo, os 76ers aumentaram a vantagem e tudo indicava uma vitória tranquila da equipe da casa. Até que o Atlanta iniciou sua reação no fim do terceiro quarto. E fechou o período final por 40 a 19. Os Hawks assumiram a liderança no placar pela primeira vez apenas quando faltavam menos de dois minutos para o fim do jogo.

Trae Young foi o cestinha do jogo, com 39 pontos. Mas contou com a ajuda de John Collins e seus 19 pontos e 11 rebotes e com amplo apoio do banco de reservas. Em 30 minutos de jogo, Danilo Gallinari contribuiu com 16 pontos e 8 rebotes. Lou Williams, com 22 minutos em quadra, anotou 15 pontos.

Trae Young's #NBAPlayoffs career-high 39 PTS fuel the @ATLHawks 26-point comeback win in Game 5 as they take a 3-2 series lead! #ThatsGame Game 6: Friday at 7:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/SNtv0iaWMr — NBA (@NBA) June 17, 2021

Do lado do Sixers, que caiu fortemente de rendimento no segundo tempo, praticamente só quem jogou foi Joel Embiid, responsável por um "double-double" de 37 pontos e 13 rebotes, e Seth Curry, com 36 pontos. Os demais jogadores sequer chegaram aos dois dígitos em pontuação.

VITÓRIA DOS CLIPPERS

Em Salt Lake City, o Los Angeles Clippers não se intimidou diante da torcida da casa e nem pela ausência de Kawhi Leonard, machucado, e derrotou o Utah Jazz por 119 a 111, no jogo 5 do confronto. Com o resultado, os visitantes viraram a série para 3 a 2, após perderem os dois primeiros jogos. A vaga na final da Conferência Oeste já poderá ser sacramentada na noite de sexta-feira, em Los Angeles.

Se não tinha Kawhi Leonard, os Clippers puderam contar com Paul George, autor de um "double-double" de 37 pontos e 16 rebotes - anotou ainda 5 assistências. Marcus Morris contribuiu com 25 pontos e Reggie Jackson, com 21.

Do outro lado, o destaque foi Bojan Bogdanovic, autor de 32 pontos. Donovan Mitchell anotou 21 pontos e cinco rebotes, Rudy Gobert contribuiu com um "double-double" de 17 pontos e 10 rebotes. E Jordan Clarkson marcou 15 pontos. Apesar da boa atuação coletiva, o Utah Jazz não foi páreo para os Clippers e agora correm o risco de ser eliminado na sexta.