Comissário diz que NBA não tomará decisão sobre retomada antes de maio

O comissário da NBA, Adam Silver, declarou nesta segunda-feira que as próximas semanas serão de incerteza envolvendo a temporada 2019/2020, interrompida em função do surto do coronavírus, revelando não esperar que a liga tenha condições de tomar qualquer decisão até pelo menos maio.

Silver falou através da conta da NBA no Twitter. Ele abordou muitos tópicos, incluindo como a liga está avaliando os inúmeros cenários para um retorno, mas em todos os casos a incerteza em função da pandemia de coronavírus torna impossível uma decisão.

"Essencialmente, o que eu disse na última semana é que nós apenas devemos apenas aceitar que pelo menos para o mês de abril não estaremos em uma posição para tomar decisões", disse Silver. "E eu não acho que necessariamente significa que em 1º de maio estaremos".

A NBA foi a primeira das principais ligas profissionais dos Estados Unidos a ser suspensa por causa da ameaça da covid-19, depois que o pivô do Utah Jazz Rudy Gobert se tornou o primeiro jogador do campeonato a testar positivo para o vírus. A temporada regular terminaria em 15 de abril e os playoffs começariam no dia 18.

Isso não vai acontecer, e isso é sabido há algum tempo. A NBA quer que esta temporada seja retomada, mas não pode dizer com certeza se isso vai ou não acontecer.

"Sentimos muita falta", disse Silver. "Para todas as famílias assistindo isso, eu sei que a NBA é uma grande parte de suas vidas. Nós só queremos garantir a todos que enquanto colocamos a saúde e a segurança de todos em primeiro lugar, estamos olhando todas as possibilidades de colocar nossos jogadores de volta na quadra e jogar o basquete da NBA novamente."

Entre as decisões que ainda precisam ser tomadas, estão se a temporada regular será retomada ou se a NBA irá direto aos playoffs, supondo que a liga possa prosseguir. Outra definição a ser tomada envolve o local dos jogos: os ginásios, os centros de treinamento ou uma sede fixa.

Silver também comentou sobre a teleconferência de 45 minutos do último sábado que ele e os líderes das principais ligas esportivas dos EUA tiveram com o presidente Donald Trump, que disse estar acompanhando VTs de grandes eventos esportivos. "Não foi apenas uma conversa animada, mas acho que foi um lembrete do significado do que é o esporte para os americanos, para nossa cultura em particular", afirmou.