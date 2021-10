Comissário da NBA diz que está 'esperançoso' sobre vacinação de Kyrie Irving

A situação sobre a não-vacinação de Kyrie Irving está atraindo cada vez mais frustração, mas Adam Silver, comissário da NBA, se mostrou otimista. "Ainda estou esperançoso que Kyrie irá se vacinar", declarou em entrevista coletiva. A resistência do armador em tomar a vacina contra a covid-19 resultou com o Brooklyn Nets barrando ele enquanto não for imunizado. Não participará de treinos ou jogos da franquia até que seja elegível para participar das atividades sem qualquer restrição.

Com jogadores se vacinado mesmo com resistência, como Andrew Wiggins, do Golden State Warriors, a posição do astro dos Nets chegou a levantar rumores de aposentadoria, mas Kyrie Irving logo os negou.

Além disso, Adam Silver disse que tomar a vacinar é uma "espécie de serviço do público" e declarou seu suporte à barragem dos Nets. O comissário da NBA demonstrou apoio a Nova York, São Francisco e Los Angeles sobre não deixar jogadores não vacinados participarem de jogos em casa.

Enquanto cidades específicas têm mandatos de vacina, a NBA não tem política sobre isso. Previamente, a associação de jogadores da liga (NBPA, na sigla em inglês) se mostrou contra a existência de qualquer regra.

"Eu acho que é perfeitamente apropriado que estas cidades tenham leis que requerem visitantes e funcionários da arenas a se vacinarem", declarou o comissário. "Ter o direito de opinião sobre o dever de vacinar é diferente do que ter direito de jogar basquete na NBA", completou Adam Silver.