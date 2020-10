Concurso para escolher a bola da rodada de abertura do NBB entra em fase de votação

A Liga Nacional de Basquete (LNB) em parceria com a Penalty promoveu um concurso cultural para escolher a bola da rodada de abertura do Novo Basquete Brasil (NBB), marcada para 10 de novembro, no Rio de Janeiro. Para participar, crianças de todo o Brasil puderam enviar versões estilizadas da tradicional bola laranja. Ao todo, 60 desenhos foram publicados no Instagram com a hashtag #ABolaDoJogo.

Apenas quatro desenhos foram selecionados pelo júri e agora entram em votação popular. O público poderá eleger o vencedor por meio dos stories do Instagram nos perfis da Penalty e do NBB entre os dias 19 a 24 de outubro. O resultado será divulgado no dia 26.

Leia Também Com sete times, Paulista de Basquete Feminino começa com o desafio de manter atletas em segurança

A arte escolhida pelo público será reproduzida pelo artista plástico Tom Veiga em uma bola Penalty Crossover 7.8. Você pode ver todas as artes finalistas abaixo.

QUE COMECE A FINAL! Nosso júri elegeu os 4 melhores desenhos do concurso #ABolaDoJogo. Fala sério... essas meninas mandaram MUITO! A votação da melhor começou lá nos nossos stories! Vem votar: https://t.co/4xtUrqN4WM pic.twitter.com/s5BAAVIjaI — NBB (@NBB) October 19, 2020

Essa bola também vai contar com o autógrafo das principais estrelas do basquete do Brasil. Após o jogo de abertura do NBB, ela seguirá para um leilão que incentiva projetos sociais esportivos.