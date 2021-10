Condado de Los Angeles quer que viúva de Kobe Bryant passe por teste psiquiátrico

Kobe Bryant morreu em um trágico acidente de helicóptero em 26 de janeiro de 2020. Quase dois anos depois, entretanto, a morte do astro da NBA ainda repercute. A novidade, por agora, é a disputa judicial da viúva Vanessa Bryant, que está processando o condado de Los Angeles após 18 agentes, entre policiais e bombeiros, fotografarem e divulgarem pelas redes sociais a cena do acidente que vitimou Kobe sem permissão.

O processo civil de Vanessa Bryant contra o condado de Los Angeles se deparou com um obstáculo essa semana. Antes de ir para o julgamento, a defesa quer que a viúva de Kobe faça um exame psiquiátrico com examinadores médicos independentes para determinar se o estresse emocional pelo qual ela está passando é causado pelo vazamento das fotos ou pelo acidente de helicóptero.

"Eles (Vanessa e família Bryant) não podem estar sofrendo com as fotos do local do acidente que nunca viram e nunca foram divulgadas publicamente. Eles estão buscando dezenas de milhões de dólares para compensá-los por seus alegados danos mentais e emocionais. Os exames médicos ajudariam a avaliar a existência, extensão e causa dos supostos danos", disse parte do comunicado divulgado pela defesa do condado.

A premissa do processo começou quando delegados do Departamento do Xerife de Los Angeles compartilharam fotos do acidente de helicóptero que levou a morte prematura de Kobe. Vanessa alega que até 100 fotos foram compartilhadas entre pelo menos 10 delegados e algumas pessoas do Corpo de Bombeiros da cidade dois dias após o acidente.

Ela está processando com base nas ações dos delegados, causando ainda mais sua severa angústia emocional após o trauma de perder sua filha, Gianna, e Kobe. O condado está tentando evitar que isso vá a julgamento, esperando que alguns exames psiquiátricos provem que a maior parte do sofrimento de Vanessa foi causada pelo acidente e não pelo que seus delegados supostamente fizeram.

A defesa de Vanessa Bryant critica o pedido do exame psiquiátrico. "Você não precisa de um especialista e certamente não precisa de um exame psiquiátrico involuntário para que um júri avalie a natureza e a extensão do sofrimento emocional causado pela má conduta dos réus", declarou em nota oficial.