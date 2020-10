Confederação lança o 'Selo CBB Cuida' e projeto 'Centavos que Realizam'

A Confederação Brasileira de Basketball lançou nesta terça-feira o Selo CBB Cuida, uma chancela da CBB à entidades que, comprovadamente, desenvolvem projetos sociais de basquete de base de forma lúdica ou visando a preparação para o alto rendimento. A investida começa com três projetos cadastrados e tem a meta de alcançar, até o fim de 2021, 50 projetos, com média de 100 crianças e adolescentes em cada, chegando a 5 mil no primeiro ano.

Com o Selo CBB CUIDA, o projeto chancelado receberá cursos de capacitação em áreas técnicas e de gestão, e participará da ação Centavos que Realizam, onde o proponente pode receber recursos financeiros dos arredondamentos de centavos de compras feitas com cartão de crédito, de doadores cadastrados e diretamente alocados para o mesmo. O acesso acontece pela página http://cbbcuida.com.br. A concessão do selo será supervisionada e revista anualmente pela CBB, visando manter o rigor no cumprimento das exigências estabelecidas para cada entidade.

Leia Também CBB e CBC selam acordo e definem competições nacionais de base para 2021

"O Selo CBB Cuida chega para dar visibilidade nacional aos projetos sociais espalhados pelo Brasil. O objetivo é diminuir distâncias e aproximar esses trabalhos maravilhosos das pessoas, que, assim, poderão escolher o projeto de sua preferência e apoiá-lo mensalmente. Estamos felizes com esse avanço, com nossos parceiros e esperamos avançar muito em 2021", afirmou o presidente da CBB, Guy Peixoto.

O Selo CBB Cuida será fornecido apenas à projetos em que a entidade cumpra os requisitos de boa gestão, com projetos pautados não apenas na boa execução técnica, mas também com comprovação de resultados. Dessa forma, as entidades poderão agregar à sua imagem o valor de ter seu projeto chancelado pela entidade responsável pela gestão do basquete no Brasil.

O projeto é dividido em modalidades: social mais e social. A entidade proponente deverá realizar o cadastro com a inserção das informações na plataforma, e encaminhar para a CBB os documentos necessários para averiguação. Os interessados deverão manter pelo menos um Núcleo Social em funcionamento.

A entidade proponente pagará um valor mensal fixo de R$ 149,90 à Incentiv para manutenção, cujo primeiro vencimento se dará em 90 (noventa) dias após a publicação da landing page do cliente e os pagamentos subsequentes, sempre a 30 dias do primeiro vencimento desta mensalidade. Caso no terceiro mês de operação do projeto, o valor mensal líquido dos recursos captados pelo cliente seja inferior a R$ 149,90, será concedido, por mera liberalidade, um período adicional de 30 dias de carência. Vencido tal prazo, tal carência não será estendida.

Centavos que Realizam

Através da ação Centavos que Realizam, as entidades com o Selo CBB Cuida; poderão gerar recursos financeiros através do arredondamento dos centavos nas transações com cartões de crédito. Você pode conhecer todos os detalhes e os projetos já adicionados no cbbcuida.fancents.com.br. Em toda compra feita com cartão de crédito dos doadores, os valores serão arredondados para mais (de R$ 0,01 a R$ 0,99 por transação realizada) e esses centavos serão direcionados para projetos Chancelados pela CBB através do programa CBB Cuida.

Os detentores dos cartões (por enquanto apenas Mastercard) cadastram seu cartão atrelando-o a um projeto específico e autorizam que em toda compra feita com o cartão de crédito os valores sejam arredondados para mais, para que esses centavos sejam direcionados para o projeto escolhido.