Conferência Oeste vence Leste por 152 a 149 no All-Star Game da NBA

ORLANDO - Depois de uma sexta-feira e um sábado de poucas emoções, o torcedor finalmente teve um dia empolgante no fim de semana das estrelas da NBA com o All-Star Game, no último domingo, em Orlando. A vitória acabou sendo da Conferência Oeste, que anotou 152 pontos contra 149 do Leste, mas a noite ficou marcada pelo feito de Kobe Bryant.

Em seu 14.º Jogo das Estrelas, o ala/armador do Los Angeles Lakers quebrou mais um recorde na carreira. Com 27 pontos marcados, ele ultrapassou Michael Jordan e se tornou o maior pontuador da história do confronto que envolve os melhores jogadores da NBA, com 271 pontos, contra 262 de Jordan.

No entanto, Kobe não foi o maior destaque da partida. Com 36 pontos e sete rebotes, o ala Kevin Durant conquistou o prêmio de MVP (jogador mais valioso) da partida pela primeira vez na carreira e foi fundamental na vitória do Oeste. Pelo Leste, LeBron James também anotou 36 pontos e foi o cestinha. Dwyane Wade apareceu bem e se tornou o terceiro jogador da história a conseguir um "triple-double" em All-Star Game, com 24 pontos, dez rebotes e dez assistências.

A partida foi o ponto alto de um final do final de semana. A Conferência Oeste começou melhor e liderou por quase todo o jogo, chegando a abrir 20 pontos de vantagem. No segundo tempo, no entanto, o Leste diminuiu a diferença e, com boas atuações de Dwyane Wade, LeBron James e Deron Williams, encostou no último quarto.

A 18 segundos para o fim, Kobe Bryant teve a oportunidade de abrir três pontos de vantagem com dois lances livres, mas errou um deles e deu a chance para o Leste empatar. No entanto, Deron Williams errou um arremesso de três pontos e, após o rebote, LeBron optou pelo passe ao invés do chute e acabou interceptado.

Desta forma, Blake Griffin tinha a chance de abrir quatro pontos a pouco mais de um segundo para o fim do jogo, mas também errou um dos arremessos e deu nova chance para o Leste. Após pedido de tempo, a bola caiu nas mãos de Dwyane Wade, que, desequilibrado, tentou o arremesso de três, mas sequer acertou o aro. Assim, a vitória ficou mesmo com o Oeste.