'Confio que vamos fazer esta final com o Canadá', diz Kelly Santos

A preparação da seleção foi satisfatória?

A preparação era uma preocupação que eu tinha. Estava aflita pela demora na divulgação da convocação. Mas, por um milagre, conseguiram o apoio para se preparar em Pindamonhangaba. Não tenho nada para reclamar, não tivemos nenhuma chateação. Isso deixa o atleta muito tranquilo para trabalhar. Em quadra, crescemos em pouco tempo e estou satisfeita.

A indefinição por causa da suspensão da Fiba atrapalhou?

Estava planejando minha vida pessoal. Faço faculdade de arquitetura, então direcionei meu foco nisso. Aproveitei para fazer fisioterapia, treinos individuais, porque, de uma maneira ou de outra, minha carreira continuaria. Tinha até fechado participação em um camp, mas me pediram para cancelar porque precisavam de mim. Deixei meus planos de lado pela seleção e não me arrependo.

Quais os principais adversários do Brasil?

Há algum tempo deixamos de ser a segunda potência das Américas. Somos terceira, quarta força. Vamos brigar com Argentina, para quem perdemos dois jogos seguidas na última Copa América, Cuba e Canadá, que é o atual campeão e está atrás apenas dos EUA. Acredito muito no trabalho que está sendo feito e vamos conseguir fazer esta final com o Canadá.

Será importante dar continuidade no trabalho, mesmo se o resultado não vier?

Sim. Nos últimos anos, quando participei das seleções, estávamos sempre em reformulação. Uma hora era renovação. Na outra, uma equipe experiente. Isso foi um grande erro. Tem de acreditar no trabalho do Carlinhos, no trabalho das atletas. Para um treinador, você é boa. Entra outro e fico ruim, depois fico boa novamente. Tem de manter. O Carlinhos está conseguindo implementar um basquete moderno e tem de continuar.