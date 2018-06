Contra o Chile, Brasil quer manter 100% nas Eliminatórias do Mundial de basquete

Repetir o desempenho do segundo tempo da vitória diante da Colômbia é o objetivo da seleção brasileira masculina neste domingo, às 20 horas, contra o Chile, na Arena Goiânia, em Goiânia, pela quarta rodada das Eliminatórias para o Mundial da China, em 2019. Após sofrer na primeira metade do jogo da última quinta-feira, o Brasil melhorou defensivamente e venceu com facilidade por 84 a 49.

"A defesa não fez um bom papel em um primeiro momento. Temos de apagar o primeiro tempo e manter o que foi feito no segundo", disse o ala-armador Leandrinho, cestinha do time brasileiro contra os colombianos com 18 pontos.

"A gente precisa trabalhar mais a intensidade. Temos que trabalhar o cinco contra cinco que não foi bom (contra a Colômbia). A gente tá trabalhando, se conhecendo e está fazendo o que o (técnico croata Aleksander) Petrovic quer. A cada jogo a gente vai melhorar nisso", afirmou Ricardo Fischer.

O experiente pivô Anderson Varejão comentou o reencontro com Leandrinho na seleção. "Já nos conhecemos muito, ele joga muito rápido e gosta de jogar em velocidade, nos contra-ataques, ele sempre corre quando pegamos o rebote. Joga sempre no 'back door', fizemos muito isso quando jogamos no Golden State juntos e na seleção. Temos que manter o foco, começar o jogo mais concentrados e controlar o Chile para conseguirmos mais uma vitória nas Eliminatórias", concluiu.

A próxima janela das Eliminatórias será entre 29 de junho e 2 de julho, quando o Brasil enfrenta a Venezuela e novamente a Colômbia, desta vez como visitante nas duas partidas.