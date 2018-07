Contundido, Curry desfalcará Warriors por pelo menos duas semanas

O Golden State Warriors sofreu uma baixa de peso para os próximos compromissos da temporada 2017/2018 da NBA. A equipe de Oakland confirmou que o armador Stephen Curry ficará afastado das quadras por ao menos duas semanas após uma ressonância magnética apontar que o astro sofreu uma entorse no tornozelo direito.

O Warriors explicou que Curry, seu cestinha e duas vezes eleito o Jogador Mais Valioso da NBA, deverá ser reavaliado em duas semanas para determinar se está em condições de voltar a atuar. E, com a lesão, ele não poderá atuar nesta quarta-feira na sua cidade natal, Charlotte, onde realizou a ressonância magnética, contra o Hornets.

Curry se lesionou ao pisar no pé de E'Twaun Moore e cair de mal jeito em uma tentativa de roubada de bola durante a vitória do Warriors por 125 a 115 sobre o New Orleans Pelicans, fora de casa. Antes de se contundir, o astro havia anotado 31 pontos no duelo.

Apesar da lesão, os atuais campeões da NBA esclarecerem que a ressonância magnética mostrou que o tornozelo de Curry "está estável e estruturalmente intacto". Na temporada, o astro acumula médias de 26,3 pontos, 6,6 assistências e 5,1 rebotes pelo Warriors, o vice-líder da Conferência Oeste com 19 vitórias e seis derrotas.