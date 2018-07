Contundido, Wade desiste de participar do All-Star Game da NBA

O ala/armador Dwyane Wade desistiu de participar do All-Star Game da NBA sob a justificativa de que precisa de um descanso para ter condições de estar bem fisicamente para a segunda metade da temporada pelo Miami Heat.

Ele não joga desde que sofreu uma lesão na coxa direita em 27 de janeiro, que não aconteceu muito tempo depois de ele se recuperar de uma contusão na coxa esquerda. Wade ficou de fora dos últimos seis jogos do time de Miami, e permanecerá sem jogar nesta quarta-feira, quando o Heat vai enfrentar o Cleveland Cavaliers, fora de casa, no seu último compromisso antes dos eventos do All-Star Game.

"A coisa mais inteligente a se fazer é deixar alguém entrar e realmente desfrutar da experiência do All-Star Game. Creio que tenho com os torcedores do Heat o dever de jogar com a camiseta da equipe ao invés de ir ao All-Star Game e jogar alguns minutos", disse.

O comissário da NBA, Adam Silver, revelou que Kyle Korver, do Atlanta Hawks, será o substituto de Wade na equipe da Conferência Leste. Korver, que já havia sido selecionado para participar da disputa de arremessos três pontos, um dos eventos do fim de semana festivo, é o quarto jogador do time de Atlanta no time da Conferência Leste, liderada pela própria equipe.

A esperança do Heat é de que Wade esteja pronto para voltar ao time no seu primeiro compromisso após a pausa para o All-Star Game, que está marcado para o dia 20 de fevereiro, fora de casa, diante do New York Knicks. Wade, três vezes campeão da NBA, foi selecionado para o All-Star Game nas 11 últimas temporadas, e foi eleito o MVP do jogo de 2010.