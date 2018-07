Contusão impressionante em partida da NCAA entre Louisville e Duke

INDIANAPÓLIS- O jogador de basquete universitário do Louisville Cardinals, Kevin Ware, sofreu uma contusão impressionante no jogo contra o Duke Blue Devils. Seu time vencia a partida por 21 a 20, faltando 6:33 para o fim do primeiro quarto da partida. Ao saltar para tentar bloquear um arremeso de três pontos de Tyler Thornton, ele caiu sobre sua a perna direita e o peso do corpo fraturou o osso, forçando a pele.

Ele foi atendido dentro da quadra por oito minutos pelos médicos, com seus familiares e técnicos ao redor, antes de ser removido para o Hospital Metodista de Indianapólis. Companheiros e adversários choravam na quadra. O vídeo do momento da fratura já está circulando na internet. Veja abaixo (cenas fortes):

"Foi a pior contusão que eu já vi", disse o técnico do Louisville Cardinals, Richard Pitino. Após o atendimento o jogo foi retomado. O Cardinals venceu por 77 a 69.

Apoio

O quarterback aposentado Joe Theismann manifestou apoio ao jovem atleta via twitter."Vendo Duke/ Louisville estou de coração na boca por Kevin Ware", escreveu. Ele sofreu uma contusão semelhante em 1985 e sua carreira foi encerrada precocemente (ele virou comentarista posteriormente).