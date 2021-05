Copa América feminina divulga tabela e Brasil fará estreia diante de El Salvador

Os organizadores da Copa América divulgaram nesta terça-feira a tabela da primeira fase da competição. A seleção brasileira feminina de basquete está no Grupo A e faz a sua estreia em 11 de junho diante de El Salvador. O horário ainda será confirmado pela organização do torneio que acontece em San Juan, capital de Porto Rico, e que vale quatro vagas no Pré-Mundial, em fevereiro de 2022.

A seleção comandada pelo técnico José Neto ainda faz mais três partidas na primeira fase. No dia 12 a adversária será a Colômbia, seguida pelo Canadá no dia 13 e pelas Ilhas Virgens no dia 14.

Pelo regulamento, as quatro primeiras avançam para as quartas de final, quando haverá o cruzamento com as quatro primeiras do Grupo B. Quem vencer, estará classificada para as semifinais e também para o Pré-Mundial, com data em fevereiro de 2022, que definirá os times que vão para o Mundial da Austrália, no mesmo ano.

O Brasil se apresentou no último domingo, em um hotel na cidade de Itu (SP), e iniciou os treinamentos na segunda-feira, no Centro Esportivo João Luiz Guarda, na vizinha Salto. As atividades na cidade do interior paulista vão até o dia 6 de junho, quando a seleção viajará para Porto Rico para a competição. A preparação em Salto é uma parceria da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) com a Prefeitura Municipal.