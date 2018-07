Corinthians anuncia técnico Bruno Savignani para comandar basquete masculino

O Corinthians definiu o primeiro integrante da sua nova equipe de basquete masculino. Trata-se de Bruno Savignani, que será o treinador do time que disputará no próximo ano a Liga Ouro, a divisão de acesso ao Novo Basquete Brasil (NBB).

Savignani, de 35 anos, foi armador e campeão do NBB na temporada 2010/11 e da Liga Sul-Americana, em 2010, pelo Brasília. Após se aposentar como jogador, atuou como auxiliar técnico da mesma equipe, quando participou da conquista de mais duas edições da Liga Sul-Americana, em 2013 e 2015.

Como treinador, teve experiência de um ano e meio no comando do mesmo Brasília. Conseguiu disputar por duas vezes os playoffs do NBB - semifinal em 2015/16 e quartas de final em 2016/17.

"Estou muito honrado. É um orgulho muito grande por toda a história que o Corinthians tem no basquete. É muita história. São muitos ídolos e muitas conquistas. Fico muito feliz por ter sido o escolhido para estar à frente deste projeto. É um projeto grande que tem o objetivo de fazer o basquete do Corinthians novamente grande, como sempre foi", comentou o técnico.

O retorno do basquete masculino do Corinthians foi anunciado nas últimas semanas. O clube tentará reviver momentos grandiosos da equipe, que já contou com jogadores como Wlamir Marques, Rosa Branca, Ubiratan, Amaury e Oscar Schmidt.