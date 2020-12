Corinthians suspende atividades do basquete por cinco dias após surto de covid-19

O time de basquete do Corinthians está em recesso nos próximos cinco dias. O departamento médico do clube optou pela paralisação total das atividades após oito atletas serem diagnosticados com a covid-19 nos últimos sete dias. A equipe não entrará em quadra em dois jogos do NBB.

Todos os infectados estão em isolamento após apresentarem sintomas moderados. Mesmo assim, o Corinthians optou pela suspensão imediata das atividades com receio de mais casos. E requisitou à Liga Nacional de Basquete (LNB) o adiamento dos compromissos contra Minas e Fortaleza, marcados para 14 e 16 de dezembro, respectivamente.

A LNB não atendeu ao pedido corintiano. A decisão foi baseada no regulamento que prevê realização dos jogos mesmo com equipes diagnosticadas com o vírus. Priorizando a saúde de seus atletas, o Corinthians vai perder por W.O. esses compromissos.

O Corinthians diz compreender o posicionamento da entidade, espera que o mesmo critério seja aplicado em eventuais futuras solicitações de outros adversários, mas adiantou que não tem como entrar em quadra nesses duelos da NBB.

"Cuidaremos para a breve recuperação dos nossos profissionais e um retorno ainda mais forte", afirmou o Corinthians. O clube não informou o nome dos atletas contaminados.

Confira abaixo a nota oficial da LNB: