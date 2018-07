Corinthians/Americana ignora ginásio lotado e evita título do adversário

O Corinthians/Americana conseguiu uma vitória fundamental neste domingo para continuar sonhando com o título da Liga de Basquete Feminino (LBF). Venceu o Sampaio Corrêa por 60 a 52, fora de casa, diante de mais de seis mil torcedores no ginásio Castelinho, em São Luís, no Maranhão. O resultado diminuiu a vantagem do time de São Luís para 2 a 1 na série melhor de cinco confrontos da decisão.

O jogo 4 da decisão está marcado para a próxima terça-feira, às 19h30, novamente em São Luís. Se os anfitriões vencerem garantem a taça. Caso o Corinthians iguale a série, haverá um quinto e derradeiro jogo, sábado, no Centro Cívico, em Americana.

O destaque da partida deste domingo foi a pivô Damiris, dos visitantes, que fechou a partida com 20 pontos e nove rebotes. A equipe vitoriosa também contou com boas atuações da armadora Bárbara, que fez 13 pontos e seis rebotes, e da ala/armadora Karla Costa, com oito ponto, oito rebotes, três assistências e três roubos de bola.

Mesmo sem poder soltar o grito de campeão, os mais de seis mil torcedores do Sampaio Corrêa fizeram uma grande festa histórica no ginásio Castelinho e apoiaram sua equipe durante toda a partida. Pelo lado da equipe maranhense a principal destaque foi a pivô Nádia, ao sair de quadra com um "double-double" de 16 pontos e 12 rebotes.