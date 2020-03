Coronavírus faz NBA pedir para que times se preparem para jogar sem público

Em meio ao surto do novo coronavírus, a NBA é mais uma das grandes atrações do esporte mundial que pode ser impactada pelo Covid-19. O principal campeonato de basquete do mundo pediu para suas equipes se prepararem para jogar sem torcida. Entretanto, LeBron James já declarou que não atuará em uma arena vazia.

A reação do astro dos Los Angeles Lakers vem após a NBA enviar um comunicado aos times pedindo que todos ficassem prontos para entrarem em quadra com os portões fechados. Isso já acontece em diversos eventos esportivos na Europa, mais afetada pela crise do coronavírus.

O documento enviado pela liga norte-americana ainda detalhou algumas possíveis medidas que as equipes podem ter que providenciar "se for necessário jogar uma partida apenas com a presença do staff necessário".

A situação, porém, não foi encarada de maneira positiva por LeBron James. Questionado sobre a possibilidade após a vitória dos Lakers sobre o Milwaukee Bucks, na qual marcou o 37 pontos, o jogador foi taxativo.

"Nós vamos jogar partidas sem os fãs? Não, isso é impossível. Eu não vou jogar se não houver torcida na arquibancada. É para eles que eu jogo. Jogo pelos meus companheiros e pelos fãs", afirmou. "É para eles que fazemos tudo isso, então se eu chegar em uma partida e não houver fãs na arquibancada, eu não vou jogar", completou o astro dos Lakers, que ocupam a liderança da Conferência Oeste da NBA.

O comunicado da liga diz que os times devem identificar o staff e os funcionários das arenas imprescindíveis para a realização de jogos. O documento também instrui as equipes a estarem aptas a se comunicar rapidamente com outras pessoas, como detentores de ingressos e parceiros comerciais.

As franquias também devem estar preparadas "para a possibilidade de implementar checagens de temperatura em jogadores, funcionários, árbitros e todos os outros elementos essenciais à condução da partida em uma arena".

Além disso, a carta da NBA também diz que as equipes devem planejar cenários para que a mídia especializada acompanhe os jogos em condições especiais, tendo em vista a minimização do risco de contágio pelo coronavírus.

A comunicação por parte da liga já é a segunda dos últimos dias em relação ao Covid-19. Também nesta semana, foi enviado um documento no qual foram oferecidas dez recomendações aos jogadores com a intenção de diminuir os riscos de exposição ao vírus.

Entre as dicas dadas pela NBA aos seus atletas, destaca-se a seguinte: evitar o contato com itens específicos como canetas, marcadores, bolas e camisetas oriundas de fãs que estivessem em busca de autógrafos.

Nesta sexta-feira, uma partida de basquete da terceira divisão da NCAA foi disputada no campus da Universidade Johns Hopkins em Baltimore, Maryland, com o ginásio vazio. Acredita-se que foi o primeiro evento esportivo sem torcedores por causa do coronavírus nos Estados Unidos.