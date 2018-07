Correção: Jeremy Lin faz 38 pontos e Knicks bate Lakers

Há duas semanas, Jeremy Lin era um reserva que dificilmente chegava aos 10 minutos em quadra nos jogos do New York Knicks. Mas tudo mudou para ele na última semana. O garoto de 23 anos, formado em Harvard, agora é o cestinha da franquia de Nova York e a maior sensação da temporada na NBA. Na noite de sexta-feira, ele ofuscou Kobe Bryant, marcou 38 pontos, deu sete assistências, e garantiu a vitória ao Knicks sobre o Lakers por 92 a 85, apesar das ausências de Carmelo Anthony e Amare Stoudemire.

O garoto nascido na Califórnia, mas que tem pais taiwaneses, vem em fase impressionante desde que as duas estrelas dos Knicks se machucaram. Nos últimos quatro jogos, tem uma média de 28,5 pontos e oito assistências. Contra o Lakers, ele ofuscou uma boa partida de Kobe Bryant, que fez 34 pontos e deu 10 assistências.

Outro que vinha em grande fase, com cinco "duplos duplos" seguidos, Anderson Varejão não foi bem na rodada desta sexta. Anotou apenas oito pontos e pegou quatro rebotes (pior marca dele no garrafão na temporada) e o Cleveland Cavaliers perdeu em casa para o Milwaukee Bucks por 113 a 112, na prorrogação. Antawn Jamison, do time de Varejão, errou dois lances livres a três segundos para o fim do último quarto, quando o jogo já estava empatado.

A noite não era mesmo dos brasileiros. No Canadá, Leandrinho teve 26 minutos em quadra, mas só anotou sete pontos e deu uma assistência na vitória do Toronto Raptors sobre o Boston Celtics por 86 a 79.

Dono da melhor campanha da temporada e líder da Conferência Leste, o Chicago atropelou o Charlotte Bobcats por 95 a 64, fora de casa. Joakim Noah teve 17 pontos e 14 rebotes na 23.ª vitória do Bulls, que só perdeu seis até aqui. Por outro lado, o Bobcats foi derrotado pela 13.ª vez seguida e ostenta a pior campanha da temporada, com apenas três triunfos em 26 jogos.

O líder do Oeste também venceu. Com 28 pontos de Russell Westbrook, o Oklahoma City Thunder fez 101 a 87 sobre o Utah Jazz, fora de casa. Com o resultado, a franquia chegou à sua 21.ª vitória, contra apenas seis derrotas.

Confira os resultados desta sexta-feira na NBA:

Orlando Magic 87 x 89 Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers 77 x 78 Los Angeles Clippers

Washington Wizards 89 x 106 Miami Heat

Toronto Raptors 86 x 74 Boston Celtics

Charlotte Bobcats 64 x 95 Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers 112 x 113 Milwaukee Bucks

Detroit Pistons 109 x 92 New Jersey Nets

New Orleans Hornets 86 x 94 Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves 97 x 104 Dallas Mavericks

New York Knicks 92 x 85 Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies 98 x 92 Indiana Pacers

Utah Jazz 87 x 101 Oklahoma City Thunder

Veja os jogos deste sábado na NBA:

Charlotte Bobcats x Los Angeles Clippers

Indiana Pacers x Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers

New Jersey Nets x San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves x New York Knicks

Dallas Mavericks x Portland Trailblazers

Milwaukee Bucks x Orlando Magic

Sacramento Kings x Phoenix Suns