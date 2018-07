Cristiano Felício aposta em bom ano do Chicago Bulls

Depois de defender o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio, Cristiano Felício treina forte para ter um bom desempenho da temporada 2016-17 da NBA. A estreia do Chicago Bulls na pré-temporada será no dia 3 de outubro, contra o Milwaukee Bucks, no United Center. Será o primeiro contato do pivô com os fãs da equipe depois da conquista inédita e invicta da Liga de Verão (Summer League), torneio disputado pouco antes da Olimpíada.

"Vivi emoções muito intensas nos últimos meses", analisou Felício, que vê os Bulls em um momento de transição. A equipe passou por uma reformulação. Joakim Noah, Pau Gasol e Derrick Rose deixaram o elenco, enquanto Dwyane Wade, Robin Lopez e Rajon Rondo chegaram para reforçar o Chicago.

A expectativa do brasileiro é enorme. "A equipe mudou bastante da temporada passada para essa. Saíram alguns jogadores importantes, mas chegaram nomes de peso, como Wade, Lopez e Rondo, e acredito que esse será um ano muito bom", afirmou o pivô, que, na temporada passada, registrou médias de 3,4 pontos e 3,3 rebotes.

"Estou confiante, mais motivado, impossível. Há uma expectativa grande dos fãs, e uma confiança de todos nós de que será um ótimo ano. Temos os objetivos muito claros: fazer uma boa temporada e chegar forte nos playoffs, pensando em dar um passo de cada vez, buscar algo grande", encerrou Felício.