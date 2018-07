Cristiano Felício assina com o Chicago Bulls e vira mais um brasileiro na NBA

Considerado um dos principais jogadores da nova geração do basquete brasileiro, Felício, que completou 23 anos no último dia 7, estreou pela equipe na noite do último sábado com o número 6 às costas, na vitória de 84 a 71 sobre o Minnesota Timberwolves.

"É o melhor presente de aniversário que eu poderia receber. Vim para os Estados Unidos com um objetivo na cabeça, que era mostrar o meu basquete, dar o meu melhor para aproveitar essa oportunidade. Queria apenas fazer uma grande Summer League e já recebi essa notícia maravilhosa", afirmou o eufórico mineiro. "Fiz bons treinos em Chicago e estou muito, muito feliz. Quero fazer um grande campeonato e ajudar o meu novo time a ir longe no torneio", vibrou o pivô.

Felício, que teve seu nome inscrito no Draft 2014, foi eleito o ?Melhor Pivô? do Eurocamp em 2014 (Treviso/Itália) e fez apenas dois treinos em Chicago antes de seguir para Las Vegas. O pivô foi um dos nomes mais comentados durante as três partidas que o Flamengo disputou na pré-temporada da NBA no ano passado, contra Phoenix Suns, Orlando Magic e Memphis Grizzlies.

Entre as principais conquistas da carreira do atleta estão os títulos de campeão da Copa Intercontinental (2014), bicampeão do NBB (2015/2014), campeão da LDB (2014) e bicampeão do Campeonato Estadual do Rio (2013/2014).

O pivô fará companhia na NBA a Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers), Bruno Caboclo e Lucas ?Bebê? Nogueira (Toronto Raptors), Leandrinho Barbosa (Golden State Warriors), Nenê Hilário (Washington Wizards), Raulzinho Neto (Utah Jazz) e Tiago Splitter (Atlanta Hawks).