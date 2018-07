Croata Aleksandar Petrovic é o novo técnico da seleção brasileira masculina de basquete

Após a sáida de Rubén Magnano do comando da seleção brasileira masculina de basquete, o croata Aleksandar Petrovic é escolhido como o novo treinador da equipe. Medalhista olímpico em 1984, o técnico terá o desafio de comandar o Brasil nas Eliminatórias para o Mundial de 2019, na China, e preparar a equipe para os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio.

Em seu último trabalho, Aleksandar Petrovic, 58, comandou a seleção da Croácia no EuroBasket, competição realizada entre agosto e setembro deste ano. A equipe croata chegou até as oitavas de final, quando foi eliminada para a Rússia por 101 a 78. Petrovic deixou o comando da seleção logo após competição.

Ainda em setembro, o treinador croata tornou-se um dos favoritos para assumir o lugar de Magnano. Para concretizar a contratação de Petrovic, a Confederação Brasileira de Basquete recorreu ao Comitê Olímpico do Brasil para que a entidade ajudasse a pagar os salários do novo técnico, considerado como de alto nível mundial da modalidade. O anúncio oficial está previsto para a próxima semana.

A comissão técnica formada por César Guidetti e Bruno Savignani, que assumiu o comando do Brasil logo após a saída de Rubén Magnano e durante a América Cup, deve ser mantida na nova equipe de Petrovic. O primeiro compromisso do técnico croata deverá ser diante do Chile pelas Emilinatórias. No Brasil, a equipe deve jogar apenas no dia 27 de novembro contra a Venezuela.