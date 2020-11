Cultura vai exibir mais de 30 jogos e mantém o NBB na TV aberta

O Novo Basquete Brasil estará presente mais uma vez na TV aberta. Após uma longa negociação, a Liga Nacional de Basquete fechou acordo com a TV Cultura. A emissora vai transmitir mais de 30 partidas da temporada 2020-2021, sempre aos sábados, às 16h.

O jogo de estreia será neste sábado, dia 28, com o jogo entre Corinthians e Mogi das Cruzes, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, já que o torneio nesta temporada está sendo disputado no formato de etapas sediadas. No sábado seguinte, o duelo será entre Flamengo e Sesi Franca, no Morumbi.

A Cultura vai ocupar o lugar que era da Band nas últimas temporadas. Serão mais de 30 jogos, divididos em fase de classificação, playoffs e todos os confrontos das finais do NBB no ano que vem. Vai transmitir ainda os dois jogos da Copa Super 8 e o Jogo das Estrelas de 2021.

"A chegada do NBB à TV Cultura reforça a compromisso da emissora com o esporte. Reforça o nosso compromisso de abrir espaço para outras modalidades. E ter o basquete na TV aberta é, ao mesmo tempo, uma maneira de divulgar a modalidade, um incentivo ao seu crescimento e um reconhecimento ao que o basquete representa para a história esportiva do nosso país", afirmou o diretor de Esportes da TV Cultura, Vladir Lemos.

Desde 2015, o NBB transmite partidas ao vivo semanalmente na TV aberta. Ao todo, foram mais de 150 eventos exibidos aos sábados.

"Nós sabemos o impacto e a importância de ter o basquete brasileiro semanalmente na TV aberta. A TV Cultura faz parte da história da televisão brasileira e está com um projeto muito sólido de promoção e valorização do esporte", afirmou Lula Ferreira, presidente da LNB. "Os sábados já se tornaram uma tradição para os fãs de basquete e estamos muito contentes com a continuação dessa história com a Cultura."

Nesta temporada, o NBB terá partidas transmitidas ao vivo na TV Cultura (aos sábados), na ESPN (às terças), além do DAZN, com diversas partidas por semana na temporada regular.