Curry adia recorde em derrota dos Warriors para os 76ers e é provocado por Embiid

Stephen Curry entrou na quadra do Wells Fargo Center, no fim da noite deste sábado (horário de Brasília), com a chance de se tornar o jogador que mais vezes acertou bolas de três na história da NBA. No fim das contas, o recorde inevitável foi adiado, pois o camisa 30 do Golden State Warriors não atingiu o número necessário para alcançar a marca durante a derrota por 102 a 93 sofrida diante do anfitrião Philadelphia 76ers, que contou com uma grande atuação de Joel Embiid para vencer.

Após marcar 26 pontos, pegar nove rebotes e dar quatro assistências, Embiid não comemorou apenas a vitória, mas também o fato de Curry não ter batido o recorde na Filadélfia. "Isso não aconteceria na minha quadra. Isso não aconteceria em ‘Phili’. Essa é minha cidade", disse o jogador em entrevista ao fim da partida.

Curry tem o total de 2.967 bolas de três na carreira, agora apenas seis atrás de Ray Allen, lenda da NBA que acertou 2.973 bolas de três na soma de passagens por Milwaukee Bucks, Seattle SuperSonics, Boston Celtics e Miami Heat. Quando iniciou o jogo contra os 76ers, o ala-armador dos Warriors precisava acertar nove arremessos do tipo para alcançar o recorde. Em 14 tentativas, acertou apenas três.

De qualquer forma, a marca histórica está a caminho. A próxima chance de se tornar o maior no quesito será na noite de segunda-feira, em duelo contra o Indiana Pacers, no Chase Center, marcado para as 21 horas (horário de Brasília). A derrota de sábado deixa os Warriors na segunda colocação da Conferência Oeste, enquanto os 76ers ocupam a sexta posição da Leste.

A sequência de jogos entre a noite de sábado e a madrugada de domingo teve também mais uma grande atuação de Nikola Jokic, autor de 35 pontos, 18 rebotes e oito assistências na vitória por 127 a 112 do Denver Nuggets sobre o San Antonio Spurs. Os Nuggets estão em sétimo lugar na Conferência Leste, cinco posições acima dos Spurs, em 12º.

Já o Miami Heat, empolgado após vitória sobre o atual campeão Milwaukee Bucks, venceu o Chicago Bulls por 118 a 92. Zach LaVine teve uma grande atuação pelos Bulls, com 33 pontos, sete rebotes e quatro assistências, mas o duplo-duplo de Kyle Lowry, com 16 pontos e 14 assistências pelo Heat, foi mais decisivo.

Veja os resultados da noite de sábado e da madrugada de domingo:

LA Clippers 106 x 104 Orlando Magi

Washington Wizards 98 x 123 Utah Jazz

Cleveland Cavaliers 117 x 103 Sacramento Kings

Miami Heat 118 x 92 Chicago Bulls

Memphis Grizzlies 113 x 106 Houston Rockets

Philadelphia 76ers 102 x 93 Golden State Warriors

San Antonio Spurs 112 x 127 Denver Nuggets