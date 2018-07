Curry bate próprio recorde em bolas de 3 e Warriors triunfa

Stephen Curry tem só 27 anos, mas já entrou para o rol dos maiores arremessadores de todos os tempos na NBA. Na rodada de quinta-feira da liga, o armador teve mais uma atuação de gala na vitória em casa de seu Golden State Warriors, líder da Conferência Oeste, sobre o Portland Trail Blazers, por 116 a 105, e quebrou o recorde de arremessos de três pontos convertidos em uma temporada, que pertencia a ele mesmo.

Foram 45 pontos para o armador, sendo oito bolas de três convertidas. Com isso, ele chegou a 276 chutes do perímetro convertidos, ultrapassando a própria marca estabelecida há dois anos, quando anotou 272. De quebra, Curry teve mais uma atuação digna de MVP (jogador mais valioso) da temporada, posto pelo qual briga com nomes como LeBron James, Russell Westbrook e, principalmente, James Harden.

Afinal, além dos 45 pontos o armador ainda distribuiu 10 assistências, deixando a quadra com um "double-double". Curry, aliás, se tornou o primeiro jogador do Warriors a anotar ao menos 45 pontos e 10 assistências desde 1997, quando o encrenqueiro Latrell Sprewell foi o responsável pelo feito.

O armador ainda contou com a colaboração de seu principal coadjuvante, o ala Klay Thompson, que anotou 26 pontos, para levar o Warriors à virada, já que o time perdia por 13 pontos. Pelo Blazers, quarto colocado do Oeste, destaque para os 27 pontos de LaMarcus Aldridge e os 20 de Damian Lillard.

No outro jogo da noite, o Miami Heat recebeu o Chicago Bulls e disparou no placar no primeiro tempo. No intervalo, a vantagem era de 19 pontos, mas aí os donos da casa pararam. Melhor para o Bulls, que buscou uma incrível virada, venceu por 89 a 78 e está na terceira colocação da Conferência Leste.

Depois de vencer o segundo quarto por 33 a 12, o Heat levou o troco no terceiro, caindo por incríveis 33 a 8. A dura virada abalou o time, que não conseguiu se reerguer no período final. A derrota complicou os comandados de Erik Spoelstra, que estão apenas na décima posição do Leste, cada vez mais longe dos playoffs.

Pau Gasol foi mais uma vez o destaque da vitória do Bulls, com um novo "double-double": 16 pontos e 15 rebotes. Recuperado de lesão, Derrick Rose atuou por 20 minutos e terminou com 12 pontos. O cestinha, no entanto, saiu do lado do Heat: Hassan Whiteside, com 19 pontos, além de 16 rebotes.

