Curry brilha, mas não evita quarta derrota do Warriors na NBA

Talvez nem o mais otimista torcedor do Detroit Pistons pudesse imaginar uma noite tão especial como a do último sábado. Em casa, a equipe recebeu a grande sensação da temporada, o Golden State Warriors, e não só venceu como atropelou aquele que deve se firmar como um dos grandes times da história da NBA, por 113 a 95. Tudo isso em noite de homenagem para um dos maiores ídolos recentes do Pistons.

O ex-pivô Ben Wallace foi homenageado no intervalo do confronto e teve sua camisa 3 aposentada pelo Pistons. O ex-jogador foi o grande pilar defensivo de uma equipe que ficou marcada justamente por sua fortíssima defesa e foi campeã da temporada 2003/2004, além de vice em 2004/2005. Os quatro companheiros titulares de Wallace naquela temporada, Chauncey Billups, Richard Hamilton, Tayshaun Prince e Rashid Wallace, além do técnico Larry Brown, estiveram presentes no ginásio no sábado.

Em quadra, o Pistons encarnou o espírito daquele grande time, que não tinha uma estrela e se destacava justamente pelo jogo coletivo. Seis jogadores da equipe castigaram o Warriors com pelo menos 10 pontos. Reggie Jackson e Kentavious Caldwell-Pope marcaram 20 cada um. Andre Drummond ainda contribuiu com 14, além de 21 rebotes.

Pelo Warriors, Stephen Curry fez o que dele se espera e anotou 38 pontos, sendo 21 em bolas de três. Ele ainda deu cinco assistências e pegou sete rebotes. Klay Thompson marcou 24 pontos, mas foi só isso. O restante do elenco pouco apareceu e quando os reservas foram à quadra, no segundo período, o Pistons aproveitou para abrir vantagem.

Esta foi apenas a primeira derrota do Warriors com todos seus titulares em quadra, já que diante de Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks e Denver Nuggets, Harrison Barnes, Stephen Curry e Draymond Green, respectivamente, estavam fora por lesões. A equipe, no entanto, segue tranquila com a melhor campanha da NBA, com 37 vitórias. O Pistons tem 22 e é o sétimo do Leste.

Na mesma noite que o Warriors perdeu, o Philadelphia 76ers também surpreendeu e alcançou sua quinta vitória na temporada. Em casa, a equipe de pior campanha da temporada contou com ótima atuação de Jahlil Okafor, autor de 25 pontos e 10 rebotes, para derrotar o Portland Trail Blazers por 114 a 89.

No Oeste, no entanto, quem segue na lanterna é o Los Angeles Lakers, que perdeu mais uma no sábado ao cair por 109 a 82 diante do Utah Jazz, fora de casa. Rudy Gobert anotou 18 pontos e 18 rebotes pelo Jazz, que teve Raulzinho como titular, marcando oito pontos. Lou Williams foi o cestinha da partida, com 20 pontos. Ainda pelo Lakers, Kobe Bryant marcou somente cinco pontos.

Outro brasileiro que esteve em quadra foi Tiago Splitter. Ele teve uma de suas melhores atuações recentes ao marcar 10 pontos e ajudar o Atlanta Hawks a passar pelo Brooklyn Nets por 114 a 86, em casa. Já Nenê foi mais discreto e marcou somente sete pontos na derrota do Washington Wizards para o Boston Celtics por 119 a 117, em casa. Isaiah Thomas marcou 32 para o Celtics.

Confira os resultados de sábado na NBA:

Charlotte Hornets 92 x 105 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 114 x 86 Brooklyn Nets

Washington Wizards 117 x 119 Boston Celtics

Detroit Pistons 113 x 95 Golden State Warriors

Philadelphia 76ers 114 x 89 Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies 103 x 95 New York Knicks

Utah Jazz 109 x 82 Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers 103 x 110 Sacramento Kings

