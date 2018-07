Curry brilha de novo e Golden State continua invicto na NBA

O Golden State Warriors voltou a mostrar nesta rodada por que é o atual campeão da NBA. Diante de um sólido Los Angeles Clippers, a equipe de Stephen Curry lutou até o fim para buscar uma grande virada, pelo placar de 124 a 117, na noite desta quinta-feira, jogando fora de casa.

Foi a 13ª vitória do Golden State em 13 jogos na atual edição do campeonato. A invicta equipe segue disparada na liderança da Conferência Oeste. Já o Clippers segue irregular, na sexta posição, com seis triunfos e cinco derrotas. O time de Los Angeles esteve perto de obter sua sétima vitória na temporada nesta quinta. Contando com o apoio da torcida, teve início de jogo fulminante. Chegou a abrir 20 pontos de vantagem, sob a liderança de Chris Paul.

Mas, aos poucos, o Golden State passou a tirar a diferença no placar. Levou a melhor no segundo e no terceiro períodos e buscou a virada na última parte do jogo, com Curry ofuscando Paul: 40 a 35 pontos, no total. O astro do Golden State registrou ainda 11 rebotes e quatro assistências. Paul anotou oito assistências e quatro rebotes.

Em outro jogo da rodada, o Cleveland Cavaliers contou com os 27 pontos, os nove rebotes e as seis assistências de LeBron James para superar o Milwaukee Bucks por 115 a 100, em casa. O brasileiro Anderson Varejão também se destacou ao marcar nove pontos nos 11 minutos em que ficou em quadra - foi o maior tempo em que ficou em quadra nesta temporada.

Com nove vitórias em 12 jogos, o Cleveland lidera a Conferência Leste. Já o Bucks ocupa a parte inferior da tabela, com cinco triunfos e sete derrotas.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Miami Heat 116 x 109 Sacramento Kings

Cleveland Cavaliers 115 x 100 Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers 117 x 124 Golden State Warriors

Jogos desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers x Charlotte Hornets

Brooklyn Nets x Boston Celtics

Detroit Pistons x Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans

Houston Rockets x Memphis Grizzlies

New York Knicks x Oklahoma City Thunder

Utah Jazz x Dallas Mavericks

Phoenix Suns x Denver Nuggets

Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers

Chicago Bulls x Golden State Warriors

Toronto Raptors x Los Angeles Lakers