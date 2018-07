Curry brilha de novo, Warriors bate Nuggets e é o único invicto da NBA

Com o resultado, o Warriors se manteve como único invicto da temporada até agora, após seis partidas, e lidera a Conferência Oeste. E o que se viu em quadra na sexta foi mais um show de Curry, que terminou como cestinha da partida com 34 pontos, além de 10 assistências e sete rebotes. Somente em bolas de três, o armador anotou 24 pontos.

Curry precisou ficar em quadra somente por 34 minutos. No intervalo, o jogo parecia decidido, com a vantagem do Warriors em 30 pontos - 74 a 44. O próprio Curry já havia anotado 20 pontos após os dois primeiros períodos. Depois, foi só administrar a vantagem e descansar alguns jogadores, como o time de Oakland tem feito nesta temporada.

Na sexta, Curry não foi o único destaque dos atuais campeões. Harrison Barnes terminou com 21 pontos, enquanto Klay Thompson contribuiu com mais 18. O brasileiro Leandrinho ficou em quadra por 11 minutos e terminou com seis pontos e três rebotes. Pelo Nuggets, destaque para os 25 pontos de Danilo Gallinari.

Se o Warriors lidera no Oeste, o Cleveland Cavaliers parece ser o time a ser batido no Leste e venceu mais uma na sexta-feira, a quinta em seis partidas. Diante do frágil Philadelphia 76ers, que segue sem vencer, LeBron James comandou o triunfo em casa por 108 a 102.

O astro anotou mais de 30 pontos pela primeira vez na temporada e terminou com 31, além de 13 rebotes. Ele contou com o auxílio dos 12 pontos e 14 rebotes de Kevin Love, além dos 17 pontos de Richard Jefferson. Anderson Varejão anotou apenas dois nos sete minutos em que ficou em quadra.

Quem também brilhou na noite de sexta foi James Harden. O ala anotou incríveis 43 pontos e 13 assistências na vitória do Houston Rockets sobre o Sacramento Kings por 116 a 110, fora de casa. Trevor Ariza ainda contribuiu com 18 pontos, enquanto Clint Capela anotou 13 pontos e 12 rebotes. No Kings, destaque para os 22 pontos do reserva Omri Casspi.

Ainda na sexta, o Atlanta Hawks, do brasileiro Tiago Splitter, chegou ao sexto triunfo em sete jogos ao bater o New Orleans Pelicans, fora de casa, por 121 a 115. Splitter terminou com seis pontos e cinco rebotes. Já o Washington Wizards, de Nenê, caiu diante do Boston Celtics por 118 a 98, também fora de casa. O pivô anotou cinco pontos e quatro rebotes.

Quem venceu pela primeira vez na temporada foi o Los Angeles Lakers, que fez 104 a 98 sobre o fraco Brooklyn Nets fora de casa. Kobe Bryant anotou 18 pontos e foi o cestinha do time, mas com apenas cinco arremessos de quadra acertados em 16 tentados. O brasileiro Marcelinho Huertas pela primeira vez não foi a quadra, por opção do treinador.

Confira os resultados da última sexta-feira na NBA:

Orlando Magic 92 x 87 Toronto Raptors

Boston Celtics 118 x 98 Washington Wizards

Brooklyn Nets 98 x 104 Los Angeles Lakers

Cleveland Cavaliers 108 x 102 Philadelphia 76ers

New York Knicks 92 x 99 Milwaukee Bucks

Indiana Pacers 90 x 87 Miami Heat

New Orleans Pelicans 115 x 121 Atlanta Hawks

Phoenix Suns 92 x 100 Detroit Pistons

Golden State Warriors 119 x 104 Denver Nuggets

Sacramento Kings 110 x 116 Houston Rockets

Acompanhe as partidas da NBA neste sábado:

Chicago Bulls x Minnesota Timberwolves

Philadelphia 76ers x Orlando Magic

Atlanta Hawks x Washington Wizards

Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets

San Antonio Spurs x Charlotte Hornets

Utah Jazz x Memphis Grizzlies

Sacramento Kings x Golden State Warriors

Los Angeles Clippers x Houston Rockets