Curry brilha e Warriors reage na NBA com vitória sobre o Phoenix Suns

Dois dias após sofrer dura derrota para o Houston Rockets, o Golden State Warriors se recuperou na noite deste sábado ao derrotar o Phoenix Suns por 138 a 109, diante de sua torcida, em rodada da NBA. Stephen Curry, MVP das últimas duas temporadas, liderou a equipe com seus 31 pontos.

Com o resultado, o Warriors ampliou seu recorde de jogos sem sofrer duas derrotas seguidas. Agora, o time exibe uma sequência de 106 partidas sem tropeços consecutivos. "É uma prova incrível de nossa consistência", comemorou o técnico Steve Kerr, que acabou concentrando os holofotes ao fim da partida ao admitir que consumia maconha para amenizar dores crônicas.

Na noite deste sábado, em Oakland, Curry anotou 31 pontos e converteu cinco das duas sete tentativas de três pontos. Mas não esteve sozinho. Klay Thompson contribuiu com 26 pontos e Kevin Durant, com 20. O brasileiro Anderson Varejão não pontuou nos quatro minutos em que esteve em quadra.

Pelo Phoenix Suns, Eric Bledsoe foi o destaque ao anotar 27 pontos. Assim como Varejão, Leandrinho jogou pouco, com apenas cinco minutos em quadra, e não pontuou. O Suns é apenas o 14º e penúltimo colocado da Conferência Oeste, com seis vitórias e 14 derrotas.

O Warriors, por sua vez, segue com a melhor campanha da temporada regular. O atual vice-campeão é o time que mais venceu até agora, com 17 triunfos e apenas três derrotas. Lidera, assim, a Conferência Oeste.

Se Varejão e Leandrinho tiveram atuações discretas, o mesmo não se pode dizer de Lucas "Bebê" Nogueira. O pivô brasileiro voltou a aproveitar sua oportunidade na vitória do surpreendente Toronto Raptors sobre o Atlanta Hawks por 128 a 84, no Canadá. Ele anotou 11 pontos e pegou oito rebotes nos 22 minutos em que esteve em quadra, saindo do banco de reservas.

Bebê já havia se destacado no triunfo da sua equipe sobre o Los Angeles Lakers na noite de sexta-feira. Outro brasileiro em quadra com a camisa do Raptors, Bruno Caboclo não pontuou em quatro minutos em quadra. O time canadense foi liderado por DeMar DeRozan, com 21 pontos, e Kyle Lowry de Patrick Patterson e seus 17 pontos cada.

Foi a sexta vitória consecutiva da equipe canadense, que só depende de mais um tropeço do Cleveland Cavaliers, atual campeão, para assumir a liderança da Conferência Leste. No momento, o Raptors tem 14 vitórias e seis derrotas, contra 13 triunfos e cinco revezes do atual líder.

Por outro lado, o Hawks acumulou a sexta derrota seguida. O time é o nono colocado na mesma conferência, com 10 vitórias e 11 derrotas.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Milwaukee Bucks 112 x 103 Brooklyn Nets

Charlotte Hornets 120 x 125 Minnesota Timberwolves

Toronto Raptors 128 x 84 Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers 106 x 107 Boston Celtics

Memphis Grizzlies 103 x 100 Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks 107 x 82 Chicago Bulls

Portland Trail Blazers 99 x 92 Miami Heat

Acompanhe os jogos deste domingo:

Detroit Pistons x Orlando Magic

Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans

New York Knicks x Sacramento Kings

Los Angeles Clippers x Indiana Pacers