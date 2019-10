Curry comanda o Golden State em única vitória sobre os Lakers na pré-temporada

Com Stephen Curry marcando 32 pontos e D'Angelo Russell deixando mais 29 na conta, cada um com seis bolas de três, o Golden State Warriors devolveu a derrota da última quarta-feira ao Los Angeles Lakers com um placar de 124 a 103, na noite desta sexta-feira.

Foi o quarto e último confronto entre as equipes pela pré-temporada da NBA, sendo esta a primeira vitória do time de São Francisco sobre os rivais californianos na série de partidas que antecedem o início do maior campeonato de basquete do mundo. No encontro anterior, triunfo tranquilo para a equipe de Los Angeles, por 126 a 93.

Sem sua estrela LeBron James, poupado, os Lakers foram comandados por Zach Norvell Jr, que marcou 29 pontos, incluindo cinco triplos, nesta sexta-feira, em sua melhor atuação na pré-temporada.

Já o atual campeão Toronto Raptors superou o Brooklyn Nets por 123 a 107. OG Anunoby foi o nome do duelo, marcando 18 pontos e sendo auxiliado por nove de seus companheiros que registraram ao menos nove pontos.

Fred VanVleet foi autor de 16 pontos e deu oito assistências, com 15 pontos e 11 rebotes de Serge Ibaka. Kyle Lowry, por sua vez, conseguiu sua primeira e única ação marcante na pré-temporada, mandando para a cesta nove pontos em 26 minutos.

Em outra partida da noite, o Houston Rockets bateu o Miami Heat por 144 a 133, com grande atuação de James Harden. O ala-armador marcou 44 pontos em 35 minutos - 18 deles no terceiro quarto.

Ainda pela noite que encerrou a pré-temporada da NBA, o Washington Wizards venceu o Philadelphia 76ers por 112 a 93; o San Antonio Spurs 104 passou pelo Memphis Grizzlies pelo placar de 104 a 91, enquanto New Orleans Pelicans e New York Knicks fizeram o jogo mais disputado da noite, com vitória dos Pelicans por 117 a 116.