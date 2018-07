Curry dá show com 'triple-double' em vitória do Warriors

Superado por Kobe Bryant como mais votado para o All-Star Game deste ano, Stephen Curry mostrou na quadra que segue como melhor jogador da NBA na atualidade. Na noite de sexta-feira, o armador só não fez chover na vitória do Golden State Warriors sobre o Indiana Pacers por 122 a 110. Anotou um ''triple-double'' e, acostumado a anotar cestas de três, converteu o arremesso de maior distância da carreira, desde um passo antes do meio da quadra, ainda no seu campo de defesa, no estouro do cronômetro do primeiro quarto. Estava marcado e fez um movimento complicado, com a bola saindo de frente do seu rosto.

Com oito cestas de três pontos no jogo, Curry alcançou 39 pontos na partida. Ainda pegou 10 rebotes e deu 12 assistências para alcançar dois dígitos em três estatísticas. Draymond Green, que tem tido desempenho fantástico nesta temporada em ''triple-doubles'', desta vez teve só um ''double-double'', de 22 pontos e 11 rebotes - deu duas assistências. Leandrinho saiu do banco para anotar 13 pontos em 14 minutos.

A vitória foi a 40.ª do Warriors em 44 partidas. Na comparação com o Chicago Bulls da temporada regular 1995/1996, time de melhor campanha na história, com 73 vitórias em 82 jogos, o Golden State vai pouco pior. Nesta altura da temporada há 20 anos, o Bulls tinha só três derrotas. O time de Jordan, entretanto, perdeu o 45.º e o 46.º jogos da temporada. O Warriors vai tentar evitar isso, mas pega o perigoso San Antonio Spurs na segunda-feira, em casa.

Não fosse a campanha histórica do Warriors, todos estariam olhando o que o Spurs está fazendo. O time de San Antonio só perdeu seis vezes até aqui na temporada e, sexta à noite, conquistou mais uma vitória, desta vez sobre o Los Angeles Lakers, fora de casa, por 108 a 95, estragando a festa armada para Kobe Bryant.

Há exatos 10 anos, Kobe, que vai se aposentar ao fim desta temporada, teve a melhor atuação da carreira, a segunda melhor da história da NBA, marcando 81 pontos num jogo contra o Toronto Raptors. Em sua 20.ª e última temporada, o veterano não é mais o mesmo e, diante do San Antonio, marcou só cinco pontos. A torcida não se importou e esgotou as camisas comemorativas antes do intervalo.

A vitória do Spurs foi a 13.ª seguida da franquia, que agora se prepara para pegar o Warriors, fora de casa, num jogo que pode abrir a disputa pelo primeiro lugar do Oeste. Escolhido para o All-Star Game, Kawhi Leonard fez 18 pontos, enquanto Manu Ginobili saiu do banco para anotar 20.

Outro ''all-star'' brilhou na rodada: o armador Kyle Lowry. Impulsionando pelos votos do Canadá inteiro, o jogador do Toronto Raptors mostrou por que é amado pela torcida. Logo no início do jogo contra o Miami Heat, foi tentar salvar uma bola e caiu no colo de uma torcedora. Viu que ela não se machucou e se desculpou com um beijo carinhoso. Depois, comandou a vitória do Raptors por 101 a 81, neutralizando os 48 pontos que, juntos, Bosh e Wade marcaram. Lowry anotou 15.

Titulares do Oeste, Kevin Durant e Russell Westbrook levaram o Oklahoma City Thunder para mais uma vitória, desta vez sobre o Dallas Mavericks, por 109 a 106, fora de casa, com 24 e 16 pontos deles, respectivamente. Eles ainda deram 14 das 18 assistências do time. Já o astro do Dallas, Dirk Nowitzki, teve a bola para empatar o jogo, de três, sem marcação, mas mandou no aro.

Em Nova York, o Utah Jazz passou pelo Brooklyn Nets por 108 a 86, com 10 pontos de Raulzinho, que só errou um dos seis arremessos de quadra que tentou. Os demais brasileiros foram mal na rodada. Marcelinho Huertas, pelo Lakers, anotou cinco minutos e não pontuou. Cristiano Felício ficou no banco do Chicago Bulls na derrota por 110 a 101 para o Boston Celtics, enquanto Bruno Caboclo e Lucas Bebê não foram relacionados pelo Toronto Raptors.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Orlando Magic 116 x 120 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 86 x 108 Utah Jazz

Boston Celtics 110 x 101 Chicago Bulls

New York Knicks 88 x 116 Los Angeles Clippers

Houston Rockets 102 x 98 Milwaukee Bucks

Toronto Raptors 101 x 81 Miami Heat

Dallas Mavericks 106 x 109 Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors 122 x 110 Indiana Pacers

Los Angeles Lakers 95 x 108 San Antonio Spurs

Acompanhe os jogos da rodada deste sábado na NBA:

Washington Wizards Utah Jazz

Charlotte Hornets x New York Knicks

New Orleans Pelicans x Milwaukee Bucks

Philadelphia 76ers x Boston Celtics

Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies

Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls

Phoenix Suns x Atlanta Hawks

Denver Nuggets x Detroit Pistons

Portland Trailblazers x Los Angeles Lakers

Sacramento Kings x Indiana Pacers