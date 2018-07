Curry defenderá título no duelo de arremessos de três pontos da NBA

Os organizadores da NBA anunciaram os jogadores que vão participar dos eventos de sábado do Fim de Semana das Estrelas, o All-Star Weekend, um dia antes da disputa do All-Star Game, e confirmaram que Stephen Curry vai defender o título conquistado na temporada passada no Concurso de Três Pontos.

Além disso, Zach Lavine tentará vencer novamente o campeonato de enterradas, enquanto o Desafio de Habilidades contará com a incomum presença de vários jogadores de garrafão. Todas essas disputas ocorrerão no dia 13 de fevereiro, em Toronto.

Curry fez um recorde de 27 pontos no evento do ano passado, incluindo 13 arremessos seguidos acertados na rodada final. Líder em cestas de três nesta temporada, o MVP enfrentará Klay Thompson, seu colega no Golden State Warriors, Kyle Lowry, do Toronto Raptors e que também participará do All-Star Game, James Harden, do Houston Rockets, Chris Bosh, do Miami Heat, o novato Devin Booker, do Phoenix Suns, Khris Middleton, do Milwaukee Bucks, e J.J. Redick, do Los Angeles Clippers.

Lavine será desafiado no Concurso de Enterradas por Andre Drummond, do Detroit Pistons e que foi selecionado para o All-Star Game, Will Barton, do Denver Nuggets, e Aaron Gordon, do Orlando Magic.

DeMarcus Cousins, do Sacramento Kings, Anthony Davis, do New Orleans Pelicans, Draymond Green, do Golden State Warriors, e o novato Karl-Anthony Towns, do Minnesota Timberwolves, vão participar do Desafio de Habilidades, tradicionalmente disputado por armadores, que combina dribles, passes e arremessos de três pontos.

Isaiah Thomas, do Boston Celtics e também selecionado para o All-Star Game, o atual campeão Patrick Beverley, do Houston Rockets, Jordan Clarkson, do Los Angeles Lakers, e CJ McCollum, do Portland Trail Blazers, serão os outros participantes.