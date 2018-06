Curry deve desfalcar Warriors por 3 semanas, mas pode retornar nos playoffs

Depois de voltar a contundir-se na noite desta sexta-feira, durante vitória do Golden State Warriors sobre o Atlanta Hawks, por 106 a 94, Stephen Curry passou por exames neste sábado que revelaram uma entorse de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

A expectativa é de que o armador fique fora por até três semanas, quando ele será reavaliado. Se tudo correr conforme o previsto, assim, ele estaria liberado exatamente a tempo da estreia nos playoffs da NBA, que começam no dia 14 de abril.

O duelo desta sexta marcava o retorno de Curry às quadras. Ele ficou seis partidas afastado por um problema no tornozelo direito e fazia uma grande apresentação, com 29 pontos em 25 minutos.

Mas, quando faltavam pouco mais de três minutos para o fim do terceiro quarto, em um lance de ataque do Hawks, o pivô JaVale McGee caiu sobre a perna de Curry. O armador precisou ser substituído e não voltou mais à quadra.

Ainda assim, mesmo sem contar com Kevin Durant, Draymond Green e Klay Thompson, além da ausência de Curry no quarto período, o Warriors se manteve na frente e alcançou o 54º triunfo, mantendo-se em segundo na Conferência Oeste.