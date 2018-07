Curry é o mais votado e All-Star Game da NBA terá duelo entre irmãos

Os espanhóis Pau e Marc Gasol foram selecionados para o All-Star Game da NBA e formarão o primeiro par de irmãos a atuar desde o início do tradicional jogo festivo. Já Stephen Curry foi o jogador mais votado, revelou a liga norte-americana de basquete ao anunciar os titulares do confronto, marcado para 15 de fevereiro em Nova York.

Tom e Dick Van Arsdale participaram juntos das edições de 1970 e 1971 do All-Star Game, mas não como titulares, o que acontecerá com Pau, do Chicago Bulls e um dos selecionados para jogar pelo time da Conferência Leste, e de Marc Gasol, do Memphis Grizzlies e que vai atuar pela equipe do Oeste.

Com uma virada na votação popular, Kyle Lowry, do Toronto Raptors, superou Dwyane Wade para ser um dos titulares do time da Conferência Leste. Ele terá a companhia de John Wall, do Washington Wizards, também um debutante na condição de titular do All-Star Game - ele participou como reserva do jogo de 2014. E seus outros companheiros serão LeBron James, do Cleveland Cavaliers, e Carmelo Anthony, do New York Knicks, além de Pau Gasol.

Já Curry, do Golden State Warriors, superou LeBron na reta final da votação. O astro da equipe de melhor campanha desta temporada da NBA teve 1.513.324 votos, uma vantagem de mais de 42 mil em relação a LeBron, e vai liderar o time da Conferência Oeste. Além disso, ele se tornou o primeiro jogador do Warriors dede Chris Mullin em 1991-1992 a ser titular em duas edições seguidas do All-Star Game.

Kobe Bryant foi selecionado como titular da equipe do Oeste, mas a participação do jogador do Los Angeles Lakers na partida está em dúvida por causa de uma lesão no ombro direito. Este pode ser o seu 17º All-Star Game, uma quantidade menor apenas do que os 19 de Kareem Abdul Jabbar. E a sua primeira aparição foi exatamente no Madison Square Garden, em 1998, sede do evento deste ano.

Além de Marc Gasol, Anthony Davis, do New Orleans Pelicans, e Blake Griffin, do Los Angeles Clippers, completam o time de estrelas da Conferência Oeste.

O comissário da NBA, Adam Silver, nomeará um substituto por lesão se necessário, e os técnicos, Steve Kerr (Warriors) do Oeste e Mike Budenholzer (Atlanta Hawks) do Leste, determinarão quem entre os suplentes será o titular. Os reservas de cada time serão selecionados pelo treinadores de cada conferência e anunciados na próxima quinta-feira.