Curry e Thompson brilham, Warriors bate Blazers e soma 47 jogos invicto em casa

O Golden State Warriors deu mais uma demonstração, na rodada da noite de sexta-feira da NBA, de seu favoritismo rumo ao bicampeonato da liga de basquete dos Estados Unidos. Com um show da dupla formada por Stephen Curry e Klay Thompson, que contabilizaram 34 e 37 pontos, respectivamente, a equipe de Oakland venceu o Portland Trail Blazers por 128 a 112, em casa, e aumentou para incríveis 47 partidas a sua invencibilidade em casa, sendo 29 delas válidas por esta temporada.

O resultado fez o Warriors chegar ao seu 58º triunfo em 64 partidas nesta edição da NBA, na qual ocupa a liderança disparada da Conferência Oeste, na qual o Blazers figura na sexta posição, agora com 32 derrotas em 66 jogos.

MVP da última temporada, Curry voltou a mostrar a mão calibrada nos chutes de longa distância, com os quais acertou sete bolas da linha dos três pontos. Ainda mais inspirado, Thompson, cestinha do confronto, contabilizou oito cestas de três. Com este ótimo desempenho, os dois somaram um total de 71 pontos, mais do que a metade do que todo o resto da equipe fez na partida.

Os brasileiros Leandrinho e Anderson Varejão também estiveram em quadra pelo time de Oakland no jogo da noite desta sexta, com o primeiro deles atuando de forma muito discreta, com apenas dois pontos e uma assistência em pouco mais de 16 minutos em quadra. Já Varejão, mesmo jogando por apenas pouco mais de 11 minutos, foi mais efetivo do que seu compatriota com quatro pontos, seis rebotes e uma assistência.

Outro destaque do Warriors foi Draymond Green, com um "double-double" de 17 pontos e 13 rebotes, sendo que ele ainda ajudou a sua equipe com sete assistências. Assim, também ajudou a ofuscar as melhores atuações da equipe do Blazers, que teve C.J. McCollum assinalando 18 pontos, um a mais do que Damian Lillard pelos visitantes. Já Meyers Leonard contabilizou dois dígitos em dois fundamentos (10 pontos e 13 rebotes) pelo time do Oregon.

Em outro confronto realizado na rodada da noite desta sexta-feira, o Los Angeles Clippers venceu o New York Knicks por 101 a 94, em casa, e chegou aos 42 triunfos em 64 partidas na quarta posição da Conferência Oeste. Com 24 pontos e 15 assistências, Chris Paul liderou a equipe da Califórnia, enquanto DeAndre Jordan também fez um "double-double" pelos anfitriões com 10 pontos e 19 rebotes.

No Knicks, que amarga a antepenúltima posição da Conferência Leste, Robin Lopez se destacou com 20 pontos e 19 rebotes, enquanto Kristaps Porzingis foi o cestinha da equipe, com 23 pontos.

DUELO BRASILEIRO

Já na partida que contou com um duelo entre dois brasileiros na rodada da noite desta sexta-feira, Raulzinho levou a melhor sobre Nenê na vitória do Utah Jazz sobre o Washington Wizards, por 114 a 93, com sua equipe atuando em casa. Curiosamente, cada um marcou 12 pontos pelos seus respectivos times.

O resultado marcou o 30º triunfo do Jazz, que está em nono lugar na Conferência Oeste, logo abaixo da zona de classificação para os playoffs da NBA. O Wizards, por sua vez, está em décimo no Leste e segue alimentando esperanças de que poderá entrar nos playoffs.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 118 x 103 Detroit Pistons

Philadelphia 76ers 95 x 89 Brooklyn Nets

Boston Celtics 98 x 102 Houston Rockets

Memphis Grizzlies 121 x 114 New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder 96 x 99 Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls 96 x 118 Miami Heat

Utah Jazz 114 x 93 Washington Wizards

Sacramento Kings 100 x 107 Orlando Magic

Golden State Warriors 128 x 112 Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers 101 x 94 New York Knicks

Confira os jogos deste sábado:

Dallas Mavericks x Indiana Pacers

Charlotte Hornets x Houston Rockets

Philadelphia 76ers x Detroit Pistons

Toronto Raptors x Miami Heat

Milwaukee Bucks x New Orleans Pelicans

Atlanta Hawks x Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets x Washington Wizards

Portland Trail Blazers x Orlando Magic

Golden State Warriors x Phoenix Suns