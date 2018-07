Curry e Thompson somam 70 pontos e Warriors atropelam

Uma das únicas seis derrotas que o Golden State Warriors sofreu na temporada até aqui foi para o Dallas Mavericks, fora de casa, em 30 de dezembro. Nesta sexta-feira, o atual campeão voltou ao Texas e desta vez não vacilou. Venceu por 130 a 112 e garantiu sua 62.ª vitória na temporada regular, cada vez mais perto do recorde Chicago Bulls de 1995-96, que ganhou 72 vezes. O Warriors ainda tem 14 partidas por fazer e precisa vencer 11 para bater o recorde.

Na forma que estão Stephen Curry e Klay Thompson, isso não parece nada difícil. Diante do Mavericks, eles somaram 70 pontos, sendo 31 para Curry e 39 para Thompson. O ala-armador acertou 10 bolas de três pontos, num dia que Curry não estava com a mão tão calibrada assim: encestou seis de 12. O armador ainda ficou perto de um "triple-double", com 10 assistências e nove rebotes.

Com seis derrotas em 68 jogos, o Warriors já garantiu pelo menos o segundo lugar da Conferencia Oeste e só é ainda ameaçado pelo San Antonio Spurs, que perdeu 10 em 68 e é adversário deste sábado, fora de casa - são três jogos entre eles até o final da temporada regular. O Spurs acumula 42 vitórias seguidas em San Antonio e o Golden State quer derrubar essa marca.

Diante do Mavericks, os brasileiros não brilharam. Anderson Varejão saiu do banco por apenas cinco minutos e meio. Pegou dois rebotes, fez três faltas, e não pontuou. Leandrinho ficou 17 minutos em quadra e anotou apenas cinco pontos.

O Oklahoma City Thunder aparece em terceiro, com 47 vitórias, após ganhar do Philadelphia 76ers por 111 a 97, fora de casa, na sexta-feira à noite. Russell Westbrook conseguiu seu 13.º triple-double da temporada e igualou o feito de Grant Hill (1996-97) e Jason Kidd (2007-08) como os únicos a conseguir isso nos últimos 25 anos. Diante do 76ers, ele fez 20 pontos, deu 10 assistências e pegou 15 rebotes. Kevin Durant foi o cestinha, com 26.

Em Orlando, o Cleveland Cavaliers venceu o Magic por 109 a 103 e carimbou o passaporte para os playoffs no Leste, por enquanto com campanha de 49 vitórias e 19 derrotas, a terceira melhor da NBA de forma geral. Kyrie Irving brilhou com 26 pontos.

Marcelinho Huertas jogou por 20 minutos e deu 10 assistências na derrota do Los Angeles Lakers para o Phoenix Suns por 95 a 90, em casa. O brasileiro ainda fez cinco pontos, e, com ele em quadra, o Lakers teve vantagem. Pelo Raptors, Lucas Bebê jogou cinco minutos e fez dois pontos, enquanto Bruno Caboclo passou zerado por 1min33s. Foi a apenas a quarta partida de Caboclo na temporada pelo time de Toronto, que fez 105 a 91 no Boston Celtics no Canadá.

Confira os resultados desta sexta-feira na NBA:

Orlando Magic 103 x 109 Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers 97 x 111 Oklahoma City Thunder

Detroit Pistons 115 x 108 Sacramento Kings

Toronto Raptors 105 x 91 Boston Celtics

Houston Rockets 116 x 111 Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans 112 x 117 Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks 112 x 130 Golden State Warriors

Los Angeles Lakers 90 x 95 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos deste sábado:

Charlotte Hornets x Denver Nuggets

Indiana Pacers x Oklahoma City Thunder

Detroit Pistons x Brooklyn Nets

Washington Wizards x New York Knicks

Miami Heat x Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks x Houston Rockets

Chicago Bulls x Utah Jazz

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs x Golden State Warriors