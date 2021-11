Curry faz 40 pontos contra o Chicago Bulls e bate recorde de cestas de 3 na NBA

A vitória por 119 a 93 do Golden State Warriors sobre o Chicago Bulls na madrugada deste sábado rendeu um novo recorde a Stephen Curry, autor de 40 pontos no duelo. Desta vez, ele se tornou o jogador com mais cestas de três quando a conta inclui tanto a temporada regular quanto os playoffs. Oficialmente, ao fazer rankings individuais, a NBA não soma os números dos playoffs por uma questão de equidade, já que há atletas que jogam mais partidas.

Curry acertou nove cestas de três durante a disputa e chegou ao total de 3.366 conversões do tipo na carreira, ultrapassando Ray Allen, campeão pelo Boston Celtics e pelo Miami Heats, que tem 3.358 e está aposentado desde 2014.

A ultrapassagem nos números oficiais não está tão distante, pois o armador dos Warriors tem 2.896 bolas de três durante temporadas regulares, atrás apenas do próprio Allen, com 2.973. Ou seja, está há 78 pontos de atingir o recorde para conseguir a ultrapassagem no ranking oficial.

Além das nove cestas de três, Curry fez outros 31 pontos contra os Bulls, portanto deixou a quadra como cestinha, com 40 pontos, além de ter dado cinco assistências e somado quatro rebotes. Assim, liderou os Warriors na vitória que mantém o time na liderança da Conferência Oeste, com 11 vitórias e uma derrota.

Outro jogador que se destacou foi Luka Doncic, que fez um triplo-duplo na vitória por 123 a 109 do Dallas Mavericks sobre o San Antonio Spurs. O esloveno terminou a partida com 32 pontos, 12 rebotes e 15 assistências, ajudando a equipe a conquista a oitava vitória e ficar com a quinta colocação da Conferência Oeste.

James Harden, com 38 pontos na vitória por 120 a 112 do Brooklyn Nets sobre o New Orleans Pelicans, e Denis Schroder, que marcou 38 para ajudar o Boston Celtics a vencer o Milwaukee Bucks por 122 a 113, também fora destaques.

Confira os resultados da noite de sexta e madrugada de sábado

Charlotte Hornets 104 x 96 New York Knicks

Boston Celtics 122 x 113 Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers 98 x 78 Detroit Pistons

Houston Rockets 92 x 104 Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies 94 x 119 Phoenix Suns

New Orleans Pelicans 112 x 120 Brooklyn Nets

Oklahoma City Thunder 105 x 103 Sacramento Kings

San Antonio Spurs 109 x 123 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 105 x 96 Atlanta Hawks

Golden State Warriors 119 x 93 Chicago Bulls

Lakers 83 x 107 Minesota Timberwolves