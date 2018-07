Curry faz 40 pontos e Warriors vencem 6º jogo seguido na NBA

Com grande atuação de Stephen Curry, que fez 40 pontos, o Golden State Warriors venceu o Miami Heat por 114 a 97, fora de casa, pela rodada desta terça-feira da NBA. Essa foi a sexta vitória seguida da equipe de Oakland, que ocupa a vice-liderança da Conferência Oeste, com 11 triunfos em 13 partidas disputadas.

Curry foi o cestinha do confronto e ainda contabilizou seis rebotes e sete assistências, enquanto Klay Thompson também esteve bem pela equipe visitante, com 24 pontos. Já o Miami Heat, sexto colocado da Conferência Leste, teve Chris Bosh como maior destaque, com 26 pontos e nove assistências.

O brasileiro Leandrinho, quem havia se machucado no jogo anterior da equipe na liga de basquete dos Estados Unidos, atuou por apenas quatro minutos pelo Warriors. Assim, ele só conseguiu marcar dois pontos e apanhar dois rebotes no duelo.

Já o Washington Wizards não pôde contar com o pivô brasileiro Nenê, que sentiu uma lesão no pé e viu sua equipe cair diante do Atlanta Hawks, que venceu por 107 a 102, fora de casa, nesta rodada de terça-feira da NBA.

Mesmo assim, o Wizards é o vice-líder da Conferência Leste, com nove vitórias e quatro derrotas. Já o Hawks é o quarto, agora com cinco derrotas em 12 duelos.

O Chicago Bulls, por sua vez, caiu diante do Denver Nuggets por 114 a 109, fora de casa, mesmo contando com 32 pontos de Jimmy Buttler e 22 de Pau Gasol. Assim, ficou na terceira posição da Conferência Leste, com nove vitórias em 15 partidas. Já o Nuggets é apenas o 11º da Conferência Oeste, com sete triunfos e sete derrotas.

Confira os resultados da rodada desta terça-feira:

Washington Wizards 102 x 107 Atlanta Hawks

Miami Heat 97 x 114 Golden State Warriors

Milwaukee Bucks 98 x 86 Detroit Pistons

New Orleans Pelicans 89 x 99 Sacramento Kings

Denver Nuggets 114 x 109 Chicago Bulls

Confira os jogos desta quarta-feira:

Charlotte Hornets x Portland Trail Blazers

Cleveland Cavaliers x Washington Wizards

Orlando Magic x Golden State Warriors

Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets

Dallas Mavericks x New York Knicks

Atlanta Hawks x Toronto Raptors

Detroit Pistons x Los Angeles Clippers

Houston Rockets x Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves x Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder x Utah Jazz

San Antonio Spurs x Indiana Pacers

Phoenix Suns x Denver Nuggets

Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies