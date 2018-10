Curry faz 51 pontos e Warriors massacra Wizards; LeBron James ganha 1ª no Lakers

A rodada de quarta-feira da NBA foi cheia de jogos emocionantes, com resultados históricos, e marcas pessoais. Em Oakland, o armador Stephen Curry deu mais um show em quadra e anotou 51 pontos na vitória do atual campeão Golden State Warriors. Em Phoenix, LeBron James venceu pela primeira vez com o Los Angeles Lakers e evitou o seu pior início de temporada regular na carreira. E, em Milwaukee, dois jogadores anotaram um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) - um deles o grego Giannis Antetokounmpo, que se iguala a uma lenda do basquete: Wilt Chamberlain.

Para o Warriors atingir a quarta vitória em cinco jogos disputados, Stephen Curry estava com a mão quente contra o Washington Wizards. Com 11 bolas de três e 51 pontos no total, sem sequer entrar em quadra no último período, ele comandou o triunfo por 144 a 122, para delírio dos seus torcedores. O time de Oakland está em terceiro lugar na Conferência Oeste, ainda atrás dos invictos Denver Nuggets e New Orleans Pelicans.

Só no primeiro quarto, Curry marcou 23 pontos. Os 11 acertos de três pontos vieram em 16 tentativas, fazendo com que o armador ficasse a apenas dois do recorde, que pertence a ele mesmo. E por pouco não bateu a sua melhor marca em pontos, que é de 54. Para ajudá-lo em quadra, o ala Kevin Durant também teve grande atuação com 30 pontos, oito rebotes e oito assistências. Klay Thompson marcou 19.

Em Phoenix, os números de LeBron James em quadra não foram tão bons quanto os de Curry, mas o que valeu para o astro da NBA foi a sua primeira vitória com a camisa do Los Angeles Lakers. Diante do Suns, a equipe da Califórnia venceu por 131 a 113 com 19 pontos, 10 assistências e sete rebotes de LeBron. Assim, ele evitou a possibilidade de igualar o pior início de sua carreira, na temporada 2003/2004, quando perdeu os seus primeiros cinco jogos.

Além de LeBron James, que nem precisou jogar no quarto período tamanha era a vantagem do Lakers no placar, outros jogadores se destacaram. JaVale McGee marcou 20 pontos e ainda deu quatro tocos. Lance Stephenson conseguiu 23 pontos, oito rebotes e oito assistências.

PERTO DA LENDA

Em casa, o Milwaukee Bucks recebeu o Philadelphia 76ers e venceu por 123 a 108, mantendo a invencibilidade na temporada após quatro partidas. O grande nome do jogo foi o ala Giannis Antetokounmpo, que anotou o seu primeiro "triple-double" na temporada com 32 pontos, 18 rebotes e 10 assistências, além de três tocos e duas roubadas de bola.

Com um começo de temporada espetacular, Antetokounmpo é o primeiro jogador desde o lendário Wilt Chamberlain, em 1965, a começar uma temporada da NBA com pelo menos 25 pontos e 15 rebotes em cada um dos quatro primeiros jogos.

Mas o grego não foi o único a conseguir dois dígitos em três fundamentos em quadra. Pelo 76ers, que perderam pela terceira vez em cinco partidas, Ben Simmons conseguiu 14 pontos, 13 rebotes e 11 assistências. O pivô Joel Embiid também se destacou com 30 pontos e 19 rebotes.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Atlanta Hawks 111 x 104 Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers 86 x 102 Brooklyn Nets

Miami Heat 110 x 87 New York Knicks

Toronto Raptors 112 x 105 Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls 112 x 100 Charlotte Hornets

Houston Rockets 89 x 100 Utah Jazz

San Antonio Spurs 96 x 116 Indiana Pacers

Milwaukee Bucks 123 x 108 Philadelphia 76ers

Phoenix Suns 113 x 131 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 97 x 92 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 144 x 122 Washington Wizards

