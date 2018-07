Curry garante vitória com arremesso incrível em noite de recorde

Stephen Curry voltou a mostrar que não é só o melhor jogador da atualidade, como é um dos melhores de todos os tempos. Faltava 5s0 para o estouro do cronômetro quando a bola caiu na mão dele, com o Golden State Warriors empatando com o Oklahoma City Thunder. Qualquer armador pensaria numa solução para um contra-ataque rapidíssimo. Curry não. Bateu a bola com calma e, a 0s6 do fim, de dois passos além do meio da quadra, arremessou como se a cesta estivesse a um metro. Acertou em cheio, garantiu mais um triunfo do Warriors, por 121 a 118, e finalmente bateu o recorde de bolas de 3 pontos num só jogo: 12.

Os números mostram a grandiosidade do momento vivido por Curry. Com 288 cestas de 3, ele já bateu o próprio recorde (272 da temporada passada) de arremessos certeiros numa mesma temporada. Isso após apenas 58 de 82 jogos de uma temporada.

Comandado por ele, o Warriors é o primeiro time desde o Los Angeles Lakers de 1987/88 classificado aos playoffs já em fevereiro. São 53 vitórias em 58 jogos, a melhor campanha da NBA em todos os tempos, superando o Chicago Bulls de 1995/96, que perdeu 10 jogos ao todo. A essa altura do ano, 21 anos atrás, o Bulls já havia sido derrotado seis vezes.

Diante do Thunder, de Westbrook e Durant, fora de casa, o Warriors correu sério risco de sofrer um raro revés. Até porque Curry ficou praticamente todo o terceiro quarto se tratando de uma lesão no joelho. Mas o astro voltou para fechar o jogo com 46 pontos e o recorde de bolas de três, que em diversos momentos da temporada ele pôde igualar ou bater. Sempre, entretanto, deixou o ego de lado. Descansava apesar de ver o recorde a uma ou duas bolas.

Desta vez o que menos importava era o recorde, porque o Warrios precisava daquela bola decisiva. Westbrook errou o arremesso que botaria o Thunder na frente, Iguodala pegou o rebote e deu para Curry. Tranquilamente o armador passou a linha do meio da quadra e arremessou. Fez de "chuá".

Curry, é lógico, não joga sozinho. Draymond Green estava com a mão descalibrada e errou todos os arremessos de quadra que tentou. Fez só dois pontos, mas ajudou com 14 rebotes e 14 assistências, num 'double double' bastante peculiar. Klay Thompson fez 32 pontos e, mesmo assim, foi um simples coadjuvante.

Pelo Thunder, Kevin Durant saiu com seis faltas antes do fim da partida. Ele anotou 37 pontos e pegou 12 rebotes. Serge Ibaka (20 rebotes e 12 pontos) e Russell Westbrook (26 pontos e 13 assistências) também brilharam.

Quando os titulares estavam em quadra, o Thunder foi melhor. Foram os reservas que equilibraram a partida para o Warriors, incluindo aí os brasileiros Leandrinho e Varejão. O ala-armador jogou 13 minutos e fez quatro pontos, enquanto o pivô, em 10 minutos, saiu zerado. Mas com ambos o Golden State fez mais pontos do que levou.

OUTROS JOGOS

Dono da segunda melhor campanha do Oeste e da temporada, o San Antonio Spurs fez 105 a 94 sobre o Houston Rockets. Com o Warriors na forma que está, passa quase desapercebido que o Spurs é o sétimo time a alcançar mais rápido a 50.ª vitória numa temporada. Kawhi Leonard fez 27 pontos, contra 26 de LaMarcus Aldridge.

Já em Boston, o Celtics ganhou do Miami Heat por 101 a 89, com seis de seus jogadores fazendo entre 12 e 15 pontos. Sem alarde, a equipe já é terceira do Leste, com 35 vitórias e 25 derrotas, só atrás do Cleveland Cavaliers e do Toronto Raptors.

Raulzinho voltou a ser reserva do Utah Jazz, que perdeu por 98 a 96 para o Brooklyn Nets, fora de casa, com quatro pontos e uma assistência do brasileiro. Já Cristiano Felício teve só dois minutos em quadra e não marcou pontos na derrota do Chicago Bulls para o Portland Trail Blazers por 103 a 95.

Confira os resultados deste sábado na NBA:

Boston Celtics 101 x 89 Miami Heat

New Orleans Pelicans 110 x 112 Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls 95 x 103 Portland Trail Blazers

Houston Rockets 94 x 104 San Antonio Spurs

Milwaukee Bucks 91 x 102 Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder 118 x 121 Golden State Warriors

Phoenix Suns 111 x 106 Memphis Grizzlies

Utah Jazz 96 x 98 Brooklyn Nets

Acompanhe os jogos deste domingo:

Washington Wizards x Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks x Charlotte Hornets

Detroit Pistons x Toronto Raptors

Indiana Pacers x Portland Trail Blazers

Orlando Magic x Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves

New York Knicks x Miami Heat