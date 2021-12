Curry e Green brilham e Warriors derrotam Kings; Embiid comanda vitória dos 76ers

Stephen Curry é garantia de show na NBA quando está em quadra. E quando tem a companhia de Draymond Green, ninguém para o Golden State Warriors. Na rodada de segunda-feira da temporada regular, o armador garantiu mais 30 pontos na carreira, com quatro arremessos de três convertidos, na vitória por 113 a 98 contra o Sacramento Kings, em San Francisco.

Draymond Green, no entanto, foi quem dominou o jogo pelo lado dos mandantes: o ala-pivô fez 16 pontos, deu 10 assistências e pegou 11 rebotes em 33 minutos de quadra. Um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) para os Warriors, que seguem na vice-liderança da Conferência Oeste.

Vestindo a camisa dos Kings — 11° colocado no Oeste — Tyrese Haliburton veio de partida com recorde de pontos na carreira e saiu de quadra com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 24 pontos e 11 assistências, cestinha de sua equipe.

Se Curry garantiu mais 30 pontos para a sua lista, metade deles vieram no último quarto de jogo. Steph ficou em quadra por 36 minutos, mas foram nos 12 finais que ele marcou 15 pontos.

76ers superam os Celtics

Em Boston, o Philadelphia 76ers voltou a vencer após três partidas ao derrotar o Boston Celtics por 108 a 103, em jogo disputado no ginásio TD Garden. Mesmo desfalcado de diversos jogadores por conta dos protocolos de saúde e segurança contra a covid-19, o time da Filadélfia contou com atuação de gala do camaronês Joel Embiid para conquistar importante vitória contra um rival direto da Conferência Leste.

Embiid fez de tudo na partida. O pivô teve um "double-double" com 41 pontos e 10 rebotes, distribuiu cinco assistências, deu quatro tocos e foi o grande nome da partida com atuação monumental, sobretudo no segundo tempo do jogo e nos momentos finais da partida.

Ao lado dele, Seth Curry e Tobias Harris apareceram muito bem. O irmão de Stephen Curry marcou 26 pontos, com quatro rebotes e sete assistências, e Harris deixou a partida com 25 pontos, sete rebotes e três assistências.

Os Celtics lutaram até o fim do jogo e após começar em desvantagem, conseguiram a virada no segundo tempo e deram indícios de que conseguiriam mais uma vitória, que acabou "escorrendo pelas mãos" nos últimos minutos. O grande nome da franquia de Boston foi Jaylen Brown, que marcou 30 pontos, com cinco rebotes e quatro assistências.

Confira os resultados desta segunda-feira na NBA

Boston Celtics 103 x 108 Philadelphia 76ers

Chicago Bulls 133 x 118 Houston Rockets

Memphis Grizzlies 99 x 102 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 112 x 102 Charlotte Hornets

Golden State Warriors 113 x 98 Sacramento Kings

Los Angeles Clippers 92 x 116 San Antonio Spurs

