Curry marca 40 pontos e Warriors emplaca 20ª vitória seguida na NBA

O clima familiar foi garantido também pela homenagem que o time da casa fez a Dell Curry, pai de Stephen, que defendeu o Hornets na década de 90. Inspirado pelo reconhecimento ao pai, o armador do Warriors brilhou ao anotar 28 dos seus 40 pontos no terceiro quarto e acertar oito de 11 tentativas de arremesso. Nem precisou voltar à quadra no último quarto do jogo.

Com sua grande atuação, o Warriors ampliou o recorde de vitórias no início da temporada da NBA para 20. Os atuais campeões seguem disparados na liderança da Conferência Oeste. Já o Hornets segue na parte intermediária da tabela da Conferência Leste, com 10 triunfos e oito derrotas.

Em outro jogo desta rodada, o Los Angeles Lakers surpreendeu o Washington Wizards por 108 a 104, fora de casa, e com direito a grande exibição de Kobe Bryant. Motivado pelas recentes homenagens, em razão do anúncio de sua aposentadoria, ao fim da temporada, o astro anotou 31 pontos no que foi apenas o terceiro triunfo do Lakers no campeonato. Kobe não marcava tantos pontos desde dezembro do ano passado.

Apesar do resultado, o Lakers segue na última posição do lado Oeste, com três vitórias em 18 jogos. O irregular Wizards, que novamente não contou com o brasileiro Nenê, tem sete vitórias e nove derrotas, na Conferência Leste.

Em situação preocupante semelhante a do Lakers, o Philadelphia 76ers voltou a tropeçar nesta rodada, após faturar sua primeira vitória na competição no jogo anterior. Desta vez, a equipe foi superada pelo New York Knicks por 99 a 87, jogando fora de casa. Foi o 19º revés do time, ainda na lanterna do lado Leste.

Para buscar sua nona vitória, o Knicks contou com 17 pontos e 10 rebotes do letão Krstapis Porzingis. Assim como o Wizards, o time de Nova York faz campanha oscilante, com 10 derrotas em 19 partidas, fora da zona de classificação para os playoffs.

Na outra ponta da tabela, o Chicago Bulls bateu o Denver Nuggets por 99 a 90, em casa, e segue se aproximando do líder Cleveland Cavaliers. A equipe de Chicago tem agora 11 vitórias e cinco derrotas, ocupando o terceiro posto. O Cavaliers tem 13/5, enquanto o vice-líder Indiana Pacers registra 12 triunfos e cinco derrotas.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Washington Wizards 104 x 108 Los Angeles Lakers

Charlotte Hornets 99 x 116 Golden State Warriors

New York Knicks 99 x 87 Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks 86 x 96 Toronto Raptors

Chicago Bulls 99 x 90 Denver Nuggets

Houston Rockets 108 x 101 New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs 95 x 70 Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers 91 x 103 Indiana Pacers

Detroit Pistons 127 x 122 Phoenix Suns

Acompanha os jogos desta quinta-feira:

Miami Heat x Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors x Denver Nuggets

Utah Jazz x Orlando Magic

Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers x Indiana Pacers

Sacramento Kings x Boston Celtics