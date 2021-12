Stephen Curry brilha em vitória dos Warriors na NBA e fica mais perto de recorde; Suns perdem

Em jogo bastante equilibrado e definido nos últimos segundos, o Golden State Warriors foi até o ginásio Gainbridge FieldHouse, em Indianápolis, e venceu o Indiana Pacers por 102 a 100, na rodada de segunda-feira da temporada regular da NBA, quebrando o bom momento e uma sequência de três vitórias seguidas do adversário.

Stephen Curry entrou no duelo faltando sete bolas de três para se tornar o maior pontuador nesta estatística na história da NBA, mas fez "só" cinco e ainda não conseguiu bater o recorde, restando duas cestas. Ele terá uma nova chance de ultrapassar Ray Allen (2.973) já nesta terça-feira contra o New York Knicks, no ginásio Madison Square Garden, em Nova York.

Cestinha dos Warriors, o armador anotou 26 pontos, além de seis rebotes e seis assistências. Ele teve um aproveitamento de 5/15 nos arremessos do perímetro. Além dele, destaque ainda para Draymond Green (15 pontos, nove rebotes e cinco assistências) e Andrew Wiggins (15 pontos e cinco rebotes).

Pelos Pacers, Domantas Sabonis foi o grande astro e maior pontuador do jogo, marcando mais um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) na carreira. O lituano dominou o garrafão e fechou a sua exibição com 30 pontos e 11 rebotes.

Na tabela de classificação, os Warriors permanecem na liderança da Conferência Oeste com uma campanha de 22 vitórias e cinco derrotas. Do outro lado, os Pacers ficam na modesta 13.ª colocação do Leste, com um retrospecto ruim de 12 triunfos e 17 derrotas.

Suns são derrotados pelos Clippers e perdem a liderança da Conferência Oeste

Na Califórnia, o Phoenix Suns perdeu a ponta do Oeste e de toda a NBA ao ser batido pelo Los Angeles Clippers por 111 a 95. As duas equipes jogaram desfalcadas de algumas de suas melhores peças e o resultado acabou beneficiando os Warriors.

Sem Kawhi Leonard desde junho (ruptura do ligamento anterior cruzado do joelho direito sofrida ainda nos playoffs da temporada passada), os Clippers tiveram pela terceira partida seguida a ausência de Paul George (lesão no cotovelo direito). Mesmo assim, o time de Los Angeles soube controlar as ações e cravou o quarto triunfo consecutivo. Marcus Morris foi o nome do jogo, sendo o cestinha com 24 pontos e ainda garantindo seu "double-double" (11 rebotes).

Mais uma vez os Suns entraram em quadra com sua força comprometida. Além de Devin Booker (lesão na coxa esquerda), os visitantes novamente foram para a luta sem Deandre Ayton, com uma enfermidade não divulgada pela franquia (a assessoria negou ser covid-19). Substituto do pivô, JaVale McGee marcou 13 pontos e apanhou igual número de rebotes. O principal pontuador do time do Arizona, no entanto, acabou sendo Cameron Johnson com 17.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA

Cleveland Cavaliers 105 x 94 Miami Heat

Indiana Pacers 100 x 102 Golden State Warriors

Toronto Raptors 124 x 101 Sacramento Kings

Atlanta Hawks 126 x 132 Houston Rockets

Boston Celtics 117 x 103 Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies 126 x 91 Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks 120 x 96 Charlotte Hornets

Denver Nuggets 113 x 107 Washington Wizards

Los Angeles Clippers 111 x 95 Phoenix Suns

Confira a rodada de terça-feira da NBA

Brooklyn Nets x Toronto Raptors

New York Knicks x Golden State Warriors

Portland Trail Blazers x Phoenix Suns