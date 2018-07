Curry se aproxima de LeBron em nova parcial para o All-Star Game

O armador Stephen Curry diminui a diferença para LeBron James na terceira parcial da votação do público para eleger os titulares do NBA All-Star Game, que será disputado no dia 15 de fevereiro, no Madison Square Garden, em Nova York. O astro do Cleveland Cavaliers tem 971.299 votos contra 958.014 do jogador do Golden State Warriors, que tirou uma diferença de 20.324 após a última parcial, divulgada há uma semana. Anthony Davis, do New Orleans Pelicans, aparece na terceira posição geral (922.381). A votação, que pela primeira vez tem todos os atletas que disputam a temporada à disposição para escolha, será encerrada no dia 19 de janeiro.

Além de LeBron James, Pau Gasol (Chicago Bulls) e Carmelo Anthony (New York Knicks) formam o trio ofensivo da Conferência Leste. John Wall (Washington Wizards) é o líder de votos na retaguarda, seguido por Dwyane Wade (Miami Heat). No Oeste, Curry tem Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) ao seu lado na armação. O ataque também conta com Blake Griffin (Los Angeles Clippers) e Marc Gasol (Memphis Grizzlies).

Os titulares serão anunciados ao vivo em um programa especial do canal TNT (EUA), no dia 22 de janeiro, às 22h (horário de Brasília). Ernie Johnson, Charles Barkley, Shaquille O'Neal e Kenny Smith estarão presentes. O especial será exibido antes da rodada dupla que terá San Antonio Spurs x Chicago Bulls e Brooklyn Nets x Los Angeles Clippers.

Terceira parcial de votação para o NBA All-Star Game 2015

Conferência Leste - Ataque

LeBron James (Cleveland Cavaliers) - 971.299 votos

Pau Gasol (Chicago Bulls) - 527.582

Carmelo Anthony (New York Knicks) - 456.186

Chris Bosh (Miami Heat) - 354.609

Kevin Love (Cleveland Cavaliers) - 260.269

Marcin Gortat (Washington Wizards) - 155.636

Joakim Noah (Chicago Bulls) - 139.307

Jonas Valanciunas (Toronto Raptors) - 125.796

Al Jefferson (Charlotte Bobcats) - 77.518

Kevin Garnett (Brooklyn Nets) - 76.595

Nikola Vucevic (Orlando Magic) - 68.722

Paul Pierce (Washington Wizards) - 59.264

Paul Millsap (Atlanta Hawks) - 55.224

Nikola Mirotic (Chicago Bulls) - 52.562

Al Horford (Atlanta Hawks) - 48.465

Conferência Leste - Defesa

John Wall (Washington Wizards) - 564.977

Dwyane Wade (Miami Heat) - 507.326

Kyle Lowry (Toronto Raptors) - 406.974

Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers) - 372.065

Jimmy Butler (Chicago Bulls) - 263.914

Derrick Rose (Chicago Bulls) - 240.092

DeMar DeRozan (Toronto Raptors) - 97.093

Louis Williams (Toronto Raptors) - 43.652

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - 31.700

Bradley Beal (Washington Wizards) - 28.387

Conferência Oeste - Ataque

Anthony Davis (New Orleans Pelicans) - 922.381

Blake Griffin (Los Angeles Clippers) - 490.786

Marc Gasol (Memphis Grizzlies) - 476.660

Tim Duncan (San Antonio Spurs) - 374.814

Kevin Durant (Oklahoma City Thunder) - 330.297

LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers) - 315.405

Dwight Howard (Houston Rockets) - 211.531

DeMarcus Cousins (Sacramento Kings) - 209.742

Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) - 186.017

Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) - 115.194

Rudy Gay (Sacramento Kings) - 97.856

DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers) - 75.777

Tyson Chandler (Dallas Mavericks) - 63.906

Nick Young (Los Angeles Lakers) - 62.502

Serge Ibaka (Oklahoma City Thunder) - 60.842

Conferência Oeste - Defesa

Stephen Curry (Golden State Warriors) - 958.014

Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) - 862.568

James Harden (Houston Rockets) - 690.843

Chris Paul (Los Angeles Clippers) - 401.945

Damian Lillard (Portland Trail Blazers) - 210.794

Klay Thompson (Golden State Warriors) - 170.827

Rajon Rondo (Dallas Mavericks) - 165.427

Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) - 159.264

Jeremy Lin (Los Angeles Lakers) - 148.763